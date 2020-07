Dani Rovira explica que la quimioteràpia ha aconseguit que desapareguin els seus limfomes

L'actor Dani Rovira evoluciona favorablement del limfoma de Hodgkin que pateix, que és un subtipus de càncer que afecta uns glòbuls blancs crucials per al sistema immunitari, i que li va ser diagnosticat al març. "Els limfomes han desaparegut", ha explicat avui a través de les seves xarxes socials. El protagonista d' Ocho apellidos vascos va fer públic al març que començava un tractament de quimioteràpia, un moment que afrontava "sense por", tot i que augurava una "llarga lluita contra el bitxo", perquè té "bon pronòstic".

Després de vuit sessions de tractament, l'actor ha explicat al seu compte d'Instagram: "S'ha acabat la químio! 8 sessions i 4 mesos entre pit i esquena". Entre les seqüeles que pateix assegura que hi ha la "pèrdua de pèl, les venes dels braços dures com brides i cap d'hipopòtam". De fet, en la imatge que ha fet servir per parlar del seu actual estat de salut apareix amb una màscara d'aquest animal.

Rovira ha revelat que aquesta mateixa setmana comença 18 sessions de radioteràpia, una cada dia. "Encara que els limfomes hagin desaparegut, els metges ho han decidit així per cauteritzar i per precaució. A mitjans d'agost, aquest malson s'haurà acabat i podré reprendre de nou la normalitat si és que hi ha una cosa normal ja en aquest món", ha comentat irònic, abans de dir que el que li queda és "l'última pantalla del videojoc".

L'actor agraeix a tots aquells que té a prop el seu suport. "Sou tants els que m'esteu curant", afegeix, i també ànima els que estan "lluitant" per la seva salut actualment. "Tenim uns metges i un personal sanitari espectacular en aquest país. La resta és estimar-se i deixar-se estimar", conclou. Sobre la seva màscara i el seu amor als animals afegeix: "Tant de bo quan acabi [el tractament] se'm posi cap de coala. M'agraden molt els coales".