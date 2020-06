Enric i Meghan, els conferenciants del milió de dolars

Les incògnites sobre com es guanyarien la vida els ducs de Sussex quan abandonessin definitivament l’activitat a primera fila de la família reial britànica han planat sobre la parella des del moment mateix que van anunciar que renunciaven al seu paper en la Corona. Primer es va especular que Meghan Markle reprendria la seva vida professional com a actriu i que, de passada, també faria calaix actuant com a influencer d’alta volada a través de les xarxes. Al mateix temps, també es va plantejar els problemes que podrien tenir de liquiditat quan Enric deixés de rebre els ingressos que se’ls assignava des de la institució de la reina Elisabet II.

Ara, finalment, s’ha començat a desentrellar aquest futur incert que tantes intrigues ha despertat entre la premsa que segueix els seus passos. I és que la parella ha trobat la seva primera feina. Segons la revista Town & Country, el matrimoni ha estat contractat per Harry Walker, una empresa amb seu a Nova York que està especialitzada en el món de les conferències.

A nivell de contingut es preveu que parlin de tot el que suposadament coneixen a excepció de la monarquia. “Les conferències estaran relacionades amb els afers socials que el planeta encara, com la justícia racial, l’equitat de gènere, la salut mental i el medi ambient”, assegura el mitjà. Per fer això, Page Six ha assegurat que cobraran fins a un milió de dòlars cada vegada.

El matrimoni, que actualment viu entre Califòrnia i el Canadà, compartirà empresa amb altres cèlebres parelles com els Obama, els Clinton, les germanes Venus i Serena Williams o l’actor Matthew McConaughey. Amb el que vagin guanyant hauran de tornar els 2,7 milions que va costar la reforma de la casa que es van restaurar amb diners públics a Londres abans d’anunciar que abandonaven la família reial.