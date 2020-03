El príncep Enric cancel·la la celebració dels Invictus Games

El príncep Enric ha anunciat la suspensió dels Invictus Games per la pandèmia del coronavirus. El net de la reina Elisabet II ha expressat la seva tristesa per la cancel·lació d'aquesta competició entre militars veterans i ferits de guerra, inspirada en els Warrior Games dels Estats Units. "Lamento molt no haver pogut fer que això tiri endavant. Ha sigut una decisió molt difícil de prendre per a tots nosaltres", ha dit Enric en una nota difosa a través de la seva web i en un vídeo a Twitter, on dona la cara personalment. Al vídeo deixa clar que els jocs es posposaran amb tota probabilitat fins a mitjans del 2021.

"És l'opció més sensata i més segura per a tothom, per a les vostres famílies i per a tots els involucrats en aquests jocs", al·lega el fill petit de Lady Di, de 35 anys. "Sé que deveu estar molt decebuts, ja que els jocs són una perspectiva que molts necessiteu, així que us animo a mantenir-vos tan bé com pugueu. La bona notícia és que teniu dotze mesos més per posar-vos encara més en forma", ironitza Enric.

El príncep i la seva dona, Meghan Markle, duquessa de Sussex, tenien previst viatjar des del Canadà fins als Països Baixos per veure el campionat, que s'havia de celebrar a la Haia. No obstant això, l'organització dels Invictus i les seves multinacionals patrocinadores han pres la decisió de suspendre'ls atenent al gran risc que corrien les persones involucrades, atès que moltes són "potencialment vulnerables".

Els Jocs Invictus són especials per als ducs de Sussex perquè va ser en aquest campionat on van posar per primera vegada en públic el 2017 al Canadà, el lloc on ara viuen, després d'haver abandonat la monarquia britànica en una decisió sense precedents que ha portat la centenària institució a una crisi que no es vivia des de l'abdicació d'Eduard VIII.