Marta Lluïsa de Noruega planeja casar-se amb el seu nòvio

La princesa Marta Lluïsa de Noruega, filla del rei Harald i la reina Sílvia, i el seu xicot han concedit una entrevista a Vanity Fair en la qual han explicat la seva intenció de casar-se. Durek Verret, xaman de professió, ha explicat a la publicació que el desembre passat ja va demanar permís als pares de la seva nòvia per casar-se amb ella. Diu que els monarques escandinaus van acceptar la proposta després d’interessar-se per les seves perspectives professionals.

Verret també explica que la petició oficial encara no ha tingut lloc, cosa que confirmen des de palau, on han emès un comunicat matisant que la parella no ha pres la decisió definitiva. Tot i això, Verret ja ha dissenyat l’anell que li donarà a la princesa el dia de la petició. Marta Lluïsa protagonitza actualment un reality show sobre la seva vida anomenat Martha. El seu ex -i pare de les seves tres filles-, Ari Behn, es va suïcidar el 25 de desembre de l’any passat arran d’una depressió, cosa que hauria fet que endarrerissin el casament.