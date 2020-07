Pau Gasol anuncia que serà pare

El jugador de bàsquet Pau Gasol ha anunciat a través del seu compte d'Instagram que espera el seu primer fill al costat de Catherine McDonnell, la seva esposa, de 29 anys. "No podem estar més feliços d'afegir un nou membre a la nostra família molt aviat!", ha escrit l'esportista, de 40 anys, que tindrà amb ella el seu primer fill. McDonnell, que es dedica al sector de les finances, apareix a la imatge mostrant la seva panxa d'embarassada i amb unes vambes infantils a la mà. "Cinc anys junts, quatre mudances, tres mesos en quarantena amb la meva família, dos aniversaris de noces i un nadó en camí. Quin any!", ha escrit ella a Instagram per fer pública la notícia.

El nen serà el primer fill per a la parella, que es va casar el 7 de juliol de l'any passat en una íntima cerimònia a la qual només van acudir els seus familiars i amics més propers. "El moment més màgic que he viscut a la meva vida! Estem molt agraïts a les nostres famílies i amics que han fet que aquesta celebració sigui tan especial. T'estimo, esposa", escrivia aleshores el jugador de la NBA. Aquell casament no va ser l'últim. Gasol també va voler celebrar un casament a Catalunya i ho va fer poc després en una cerimònia celebrada a l'Empordà.

La relació de Gasol amb McDonnell es va fer pública el 2016, quan el de Sant Boi jugava amb els Chicago Bulls. McDonnell era la primera noia amb la qual sortia –almenys de forma oficial– des que ho havia deixat amb la cheerleader gallega Silvia López el 2014 després de cinc anys de relació. Després de finalitzar els seus estudis de comunicació –a la Southern California University–, McDonnell va trobar la seva primera feina com a reportera d'esports a la cadena Fox. Més tard va ser contractada a l'àrea corporativa d'una cadena de restaurants, i l'estiu del 2014 va entrar com a executiva a Guggenheim Partners, on encara treballa.