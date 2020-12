Rihanna i A$AP Rocky son parella

La revista People ha confirmat que Rihanna i el raper A$AP Rocky són parella. Des que el mes de gener passat l'artista de Barbados va trencar amb el milionari Hassan Jameel, amb qui havia compartit tres anys de relació, havien començat a sonar rumors de relació amb el raper. Tot i això, l'amistat que els uneix des de fa temps feia pensar que seria només això, una amistat.

Ara, però, segons hauria explicat una font pròxima a Rihanna a la revista, ella i el raper estan junts. Això confirmaria que la presència de la cantant al sopar del passat cap de setmana amb amics d'ell era en qualitat de nòvia i no només d'amiga. Els paparazzis els van enxampar plegats amb altres amics al Beatrice Inn, un restaurant de Nova York. De moment cap dels dos ha confirmat la seva nova situació sentimental, cosa que és previsible que no passi si tenim en compte com han actuat en anteriors ocasions.

Els dos artistes es coneixen des de fa gairebé una dècada i a més també han treballat junts. El 2013 A$AP Rocky va ser teloner de Rihanna durant la seva gira nord-americana. Des de llavors, és sabut que mantenen una forta amistat. Potser per això ella va accedir a gravar la cançó Cockiness amb ell. A banda d'aquesta col·laboració, també se'ls ha vist junts en festes i fins i tot han treballat plegats per a l'empresa de cosmètics de Rihanna, Fenty Skin, en una campanya en la qual ell va participar. "Crec que el més difícil de treballar amb tu és no estar rient i fent tonteries tota l'estona, és pura comèdia", deia el cantant en una entrevista amb GQ en la qual parlava d'ella. "És tan genial que és difícil no riure, això és tot. Va ser molt divertit, així que el més difícil és no passar-s'ho massa bé. Se t'oblida que estàs treballant durant tot el dia", afegia.

Rihanna està centrada en els seus projectes empresarials de la moda i la cosmètica, que ha portat a un èxit global gràcies a la fama que ella va obtenir com a cantant, una faceta que ha deixat de banda. De fet, el seu últim disc es del 2016 i s'anomena Anti. El seu canvi de sector li ha valgut un èxit internacional de tal mesura que a finals del 2018 hauria guanyat 500 milions d'euros amb les seves vendes. A$AP Rocky ha sigut parella de celebrities com Kendall Jenner o la model brasilera Daiane Sodré, l'última que se li coneixia. Els rapers Drake i Travis Scott també formen part de la llista d'exparelles de Rihanna.