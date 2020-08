Ryan Reynolds es ven la seva marca de ginebra en una operació de 500 milions d'euros

L'actor Ryan Reynolds, un dels dels actors més ben pagats de Hollywood, no només es fa ric a través de les pel·lícules, sinó també amb altres negocis, com ara la seva pròpia marca de ginebra, Aviation American Gin. Produïda a Portland (Oregón), l'actor acaba de vendre la companyia per 610 milions de dòlars (uns 512 milions d'euros).

El nou propietari d'Aviation American Gin és la britànica Diageo. De fet, la companyia ha comprat el grup Davos Brand, grup del qual formava part la ginebra de Reynolds i també altres begudes alcohòliques com Astral Tequila o Sombra Mezcal. Una ampolla de tres quarts de litre d'Aviation American Gin costa 23 dòlars i és una de les marques premium més destacades del mercat nord-americà. "Confiem que Aviaton American Gin continuarà donant forma i impulsant el creixement de la ginebra superpremium a Amèrica del Nord i estem desitjant treballar amb Ryan Reynolds i l'equip de Davos Brand per accelerar el creixement futur", ha assegurat Ivan Menezes, conseller delegat de Diageo. Tot i la venda, Reynolds continuarà vinculat a la marca, ja que assegura que aquesta aventura empresarial li ha permès conèixer "l'alegria creativa de descobrir una nova indústria".

No és la primera vegada que Diageo fa negocis amb rostres coneguts de Hollywood. L'any 2017, la companyia va comprar per 1.000 milions de dòlars (897 milions d'euros) la marca de tequila Casamigos, fundada per George Clooney i Rander Gerber, marit de la model Cindy Crawford.