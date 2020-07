Tamara Falcó seguirà explotant la via culinària

Després que la coneguéssim tots per ser la filla d’Isabel Preysler i per les seves incursions en el món de la moda, al final ha resultat que Tamara Falcó ha fet la primera pela gràcies al món de la cuina, una cosa que segurament ella mai havia practicat a casa perquè hi té una cuinera de-tota-la-vida. Després de guanyar l’última edició de MasterChef Celebrity la filla de Preysler amb el marqués de Griñón, Falcó, copresentarà un programa de cuina els migdies a TVE de la mà del xef Javier Peña que es dirà Cocina al punto.

El cuiner recorrerà Espanya a la recerca dels millors productes de temporada per mostrar “com es fan de manera molt humana” i els portarà fins a la cuina, on ell i l’exbloguera d’ ¡Hola! versionaran una recepta que després tastarà un convidat famós. Segons expliquen els responsable de la cadena, el format “no és un programa de cuina en ús”, ja que va més enllà de les receptes i combina “l’experiència de Penya per buscar ingredients” amb dues visions culinàries diferents i les aportacions nutricionals que farà la futura marquesa de Griñón, a qui el seu pare - mort de coronavirus recentment- ha deixat el títol. “No seré marquesa fins que ho decideixi el rei”, ha dit al respecte l’aristòcrata en stand-by.

Ajuntar un cuiner professional amb un “rostre conegut” és una fórmula que funciona, encara que en aquest cas Tamara Falcó aporta a més la seva “passió per la cuina”. “La química entre ells és sensacional”, assegura Ferran Estellés, director d’Entreteniment d’Onza, la productora d’aquest format. “Les receptes són molt instagramejables, molt modernes i fàcils per a tots els que estiguin interessats en cuinar”, ha dit Falcó respecte al que es veurà al programa.