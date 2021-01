Zoë Kravitz es divorcia 18 mesos després de casar-se

L'amor els ha durat 18 mesos. Zoë Kravitz i Karl Glusman han decidit divorcar-se un any i mig després de casar-se. Segons avança la revista People, l'actriu de Big little lies, de 32 anys, va presentar la demanda de divorci el passat 23 de desembre. El final del matrimoni ha sigut una petita sorpresa: a finals de juny la parella celebrava un any de casats i ho recordava compartint a les seves xarxes imatges de la cerimònia celebrada a París i romàntics missatges.

Ara, però, sembla que Kravitz vol començar l'any fent creu i ratlla a tot allò que no l'ha ajudat durant el difícil 2020. Així ho indicava una story que va publicar a Instagram en què es veia una dona llençant una bossa d'escombraries a un contenidor amb el missatge "Persones, llocs i coses que ja no serveixen als meus propòsits".