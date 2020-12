Trump, enfadat amb Melania per la nova decoració de la mansió on volia retirar-se

Al president sortint dels Estats Units, Donald Trump, sembla que no li agrada gaire la remodelació que s'ha fet a la seva residència de Mar-a-Lago, a Palm Beach (Florida), on anirà a viure al mes de gener quan deixi, amb la seva dona Melania, la Casa Blanca. Segons relata la cadena CNN, que cita diverses fonts que no identifica, l'estat d'ànim del president "es va enfosquir tan aviat com va entrar al seu exclusiu club, tres dies abans del Nadal".

En aquest club, amb un gran camp de golf, s'estén la mansió dels Trump, on el mandatari solia passar els caps de setmana durant la seva presidència i on es mudarà el mes que ve. "Els canvis a les seves habitacions privades, molts dels quals van ser supervisats per la seva dona, la primera dama Melania Trump, no van ser del gust del president, que es va enfadar", assegura la cadena. Les obres a la casa han durat diverses setmanes per fer l'espai més habitable i per actualitzar-lo de cara a la futura vida del multimilionari i la seva família. Aquests canvis, però, sembla que no casen amb "l'estètica de Trump, a jutjar per la seva reacció". "Trump també es va disgustar amb altres renovacions de la propietat, no només de l'espai habitable", cita la CNN.

Melania Trump i la seva decoradora d'interiors, Tham Kannalikham, van ser les que van seleccionar molts dels detalls de les reformes i no el personal de Mar-a-Lago, segons el mitjà, que assegura que no és la primera vegada que el gust personal de president xoca amb el de la seva dona. El mandatari estava tan disgustat amb l'aspecte d'algunes de les renovacions que aquesta setmana ha demanat retirar algunes peces de la decoració, que consistien en marbre blanc i abundància de fusta fosca, i així s'ha fet.

En el seu moment Trump tampoc es va mostrar gaire "emocionat" amb algunes dels canvis decoratius de la mansió presidencial de Camp David –un altre projecte de la primera dama– quan les va veure durant les passades vacances d'Acció de Gràcies, segons explica una altra font propera al president citada per la CNN.