Els familiars s'acomiaden d'Humberto Janeiro

La família Janeiro viu moments molt dolorosos després de la mort del patriarca. Humberto Janeiro, el pare del torero Jesulín de Ubrique, va morir diumenge als 76 anys a l'Hospital Universitari de Jerez de la Frontera després de patir un col·lapse multiorgànic, i ahir els tres fills van portar el fèretre amb les seves despulles del tanatori d’Ubrique fins a la capella on es va fer la cerimònia. Per restriccions del covid, només hi va poder assistir el seu cercle més íntim. També s'hi va poder veure la seva parella, Camila Naranjo, i la seva filla Carmen.

El primer a arribar a la capella ardent va ser el fill gran de Janeiro, que porta el seu nom. A diferència dels seus germans Jesulín, Carmen i Víctor, Humberto Janeiro Jr. amb prou feines ha tingut una vida pública. Poc després van arribar al tanatori Jesulín i la seva dona, María José Campanario, i el seu germà Víctor. La mort d’Humberto Janeiro ha donat una imatge d’unitat amb els seus fills que no sempre va ser possible en els últims anys. Segons expliquen diversos mitjans, els fills se n’havien distanciat perquè es van posar de banda de la seva mare, Carmen Bazán, quan el matrimoni es va divorciar l’any 2003.

Humberto Janeiro va morir després de patir un xoc sèptic i després un col·lapse multiorgànic. Havia arribat a l’hospital per la infecció en un peu que li va provocar la diabetis i els metges es van arribar a plantejar amputar-li el peu i una part de la cama per salvar-li la vida. Precisament els problemes de salut van marcar l’última etapa de la seva vida: havia passat per l’hospital el març de l’any passat i el 2015 el van haver d’operar del maluc després de patir un accident de trànsit.