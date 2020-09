La biografia d'Enric i Meghan es podrà fer servir contra ells en el seu judici contra els tabloides britànics

Meghan Markle i el príncep Enric han patit un revés judicial. La biografia de parella que han llançat recentment, Finding freedom, es podrà fer servir en el judici que tenen obert contra els tabloides britànics Mail on Sunday i Daily Mail, als quals Meghan va demandar per haver difós sense el seu consentiment la carta privada que li va enviar al seu pare l'agost del 2018. Ho ha decidit el jutge en les últimes hores després que la defensa de la dona d'Enric intentés per tots els mitjans que la carta no es pogués utilitzar. El magistrat entén que els ducs de Sussex han participat en l'elaboració de la biografia, que també conté parts de la carta, i per tant els acusats la poden utilitzar per defensar-se.

El jutge ha pres aquesta decisió tot i que en la vista de la setmana passada el net de la reina Elisabet II i la seva dona van negar rotundament que haguessin ajudat de cap manera els escriptors del llibre, Omid Scobie i Carolyn Durand. Amb aquesta decisió es compliquen una mica més les coses per a Meghan Markle, que fa només unes setmanes va decidir prescindir dels serveis del seu advocat, David Sherbone. Sembla que aquest canvi podria evidenciar que la nord-americana i l'aristòcrata britànic estan plantejant un canvi d'estratègia judicial perquè les coses no els estan funcionant com haurien previst.

Markle i Enric, per ara, només se n'han sortit a l'hora de protegir el nom de les cinc amigues d'ella que li van donar suport de manera anònima en alguns mitjans de comunicació, on van fer declaracions sobre la duquessa consort de Sussex amb la condició que no es revelés la seva identitat. L'advocat que han fet fora es el que ha defensat Johnny Depp en la seva guerra contra la seva exdona, Amber Heard, i el seu substitut és Justin Rushbrooke.