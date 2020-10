La 'influencer' Chiara Ferragni anuncia que està embarassada

Amb una imatge del seu fill Leone mostrant una ecografia. Així ha anunciat la influencer de moda Chiara Ferragni a través de les xarxes socials que en breu augmentarà la família. Ferragni, coneguda pel seu blog The blonde salad, espera el seu segon fill amb el seu marit, el raper Fedez, amb qui es va casar el setembre del 2018.

Our family is getting bigger 💖 pic.twitter.com/bjOiCjll0u