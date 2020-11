Els reis d'Holanda suspenen el viatge nadalenc a l'Argentina després de les crítiques per les vacances a Grècia

Els reis d'Holanda, Guillem i Màxima, solien anar a Buenos Aires amb les seves filles quan s'acostava Nadal per compartir aquesta època de l'any amb la família d'ella, nascuda al país sud-americà. Enguany, però, sembla que Maria de la Carmen Cerruti Carricart, la mare de la consort holandesa, no tindrà visita reial. Donades les fortes crítiques que va rebre la parella reial després de passar les vacances a Grècia fa menys d'un mes mentre el seu país vivia fortes restriccions per aturar el coronavirus, a palau sembla que han decidit no moure's de casa durant un temps.

A causa de la controvèrsia que va generar aquella escapada, que van haver d'avortar només unes hores després d'haver aterrat a Grècia –tenen casa pròpia a Kranidi, al Peloponès–, ara la reina Màxima i el rei Guillem han aplicat la màxima precaució possible i no es mouran de casa per les festes de Nadal. Potser per convenciment o potser per evitar haver de fer un altre vídeo de disculpa com el que van haver de fer quan els van enxampar de viatge a Grècia.

"Em dirigeixo a vostès amb tot el cor. El nostre viatge a Grècia va generar fortes reaccions de molts holandesos. Fa mal haver traït la seva confiança", deia llavors el rei amb to compungit. "Tot i que el viatge va complir amb els requisits, va ser molt imprudent no considerar l'impacte de les noves restriccions en la nostra societat", afegia el monarca.

La cancel·lació del seu viatge a l'Argentina l'ha revelat l'expert en monarquia Marc van der Linden al mitjà Adelswelt. L'especialista ha afegit que la família reial farà la celebració al castell de Het Oude Loo, a Apeldoorn, que des del segle XV serveix de casa de camp als sobirans dels Països Baixos. El que no ha transcendit és si la mare de Màxima, que viu a Buenos Aires, anirà a Holanda per retrobar-se, com cada any, amb les seves tres netes.