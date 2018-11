Almenys 85.000 criatures han mort de fam al Iemen, segons Save the Children

Almenys 84.701 criatures han mort a causa de la fam al Iemen, segons estima l'ONG Save the Children, a partir de les dades de mortalitat en infants menors de set anys. L'entitat alerta que aquesta és l'estimació més conservadora sobre les víctimes de la desnutrició severa al país més pobre del Pròxim Orient, en el període que va de l'abril del 2015 a l'octubre del 2018. La principal causa de l'epidèmia de fam al país és el bloqueig imposat per l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs fa poc més d'un any.

Després de gairebé quatre anys des que el brutal conflicte es va intensificar, uns 14 milions de iemenites estan amenaçats de fam, segons els càlculs de l'ONU. La intervenció militar de la coalició saudita contra els rebels houthis ha suposat una dràstica caiguda de la importació d'aliments a través del port de Hodeida, que en les últimes setmanes és el centre d'una ofensiva militar de la coalició. Un 90% dels aliments del Iemen són importats principalment per aquest port. Fins a 4,4 milions de persones, la meitat de les quals són criatures, no poden cobrir les seves necessitats alimentàries bàsiques al país.

540x306 Save The Children alerta que el bloqueig saudita està matant de gana milers de criatures iemenites. SAVE THE CHILDREN Save The Children alerta que el bloqueig saudita està matant de gana milers de criatures iemenites. SAVE THE CHILDREN

"Estem horroritzats pel fet que prop de 85.000 nens i nenes al Iemen hagin mort de fam des que va començar la guerra. Per cada infant mort a causa de les bombes i les bales, desenes d'infants moren de fam, una cosa que es pot prevenir completament”, assegura Tamer Kirolos, director de Save the Children al Iemen.



“Els infants que moren d’aquesta manera pateixen enormement a mesura que les funcions dels seus òrgans vitals disminueixen la velocitat i finalment es paren. Els seus sistemes immunològics són tan dèbils que són més propensos a les infeccions i alguns estan massa febles fins i tot per plorar. Els pares han de veure com els seus fills es van consumint, impotents”, lamenta Kirolos.



Save the Children ha proporcionat aliment a 140.000 infants i n’ha tractat més de 78.000 amb desnutrició des de l’inici de la crisi. Els combats, els bloquejos i la burocràcia han obligat l'ONG a portar subministraments vitals al nord del país a través del port d'Aden. Com a resultat, l’ajuda pot tardar fins a tres setmanes en arribar a les persones en lloc de la setmana que costaria si el port de Hodeidah estigués operatiu.

Save the Children també ha observat un increment dramàtic dels atacs aeris a Hodeidah durant les últimes setmanes, així com un augment dels combats a Taiz, Saada i Sanaa. “Necessitem amb urgència obtenir aliments amb alt contingut de nutrients per als infants més vulnerables al Iemen, alguns dels quals estan realment a la vora de l’abisme. Amb 50 euros podem alimentar una família de set membres durant un mes sencer. Un sol infant que mori de fam és massa”, conclou Kirolos.