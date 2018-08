Almenys tres ferits en un atac amb ganivet a l'Estació Central d'Amsterdam

Almenys tres persones han resultat ferides aquest divendres en un atac amb ganivet a l'Estació Central d'Amsterdam, entre els quals l'atacant, que ha rebut un tret dels agents de seguretat, segons ha confirmat la policia holandesa.

En un missatge a Twitter, la policia ha explicat que l'incident ha tingut lloc al túnel d'aquesta estació de trens d'Amsterdam, la més freqüentada pels turistes que arriben a la ciutat.

Es desconeix si hi ha una relació entre l'atacant i les altres dues víctimes, tot i que no es descarta que es tracti d'una venjança.

Segons la web de NS, la companyia ferroviària d'Holanda, no hi ha trens circulant des de ni cap a l'Estació Central, ja que la policia ha tancat el túnel on s'ha produït l'incident mentre es porta a terme la investigació.