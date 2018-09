Almenys 86 morts després d'un naufragi a Tanzània

Almenys 86 persones han mort al llac Victòria, al nord-est de Tanzània, a causa del naufragi d'un vaixell, segons l'últim balanç de les autoritats. Quan aquest matí s'han reprès les tasques de rescat s'han trobat 42 cadàvers més, que se sumen als 44 trobats ahir a la nit. 40 persones haurien sobreviscut al naufragi, segons les últimes informacions, tot i que la xifra de morts podria augmentar perquè hi ha desenes de persones desaparegudes.

La nau, anomenada 'MV. Nyerere', va naufragar ahir a només 50 metres del port on havia de desembarcar amb 400 passatgers a bord, tot i que la seva capacitat és de 100 persones i 25 tones de càrrega. Operat per l'Agència de Serveis Electrònics i Electromecànics de Tanzània (Temesa), el vaixell feia la ruta entre les illes d'Ukerewe i Ukara.

El president tanzà, John Magufuli, va fer arribar ahir el seu condol a les famílies de les víctimes i va desitjar una ràpida recuperació a aquells que han sigut traslladats a l'hospital per rebre tractament.

No és la primera vegada que es produeixen accidents al turístic llac Victòria, que és el més gran del país. Cada any centenars de pescadors moren en naufragis provocats per les fortes tempestes.