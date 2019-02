Bernie Sanders presenta la seva candidatura a la presidència dels EUA

El senador de Vermont Bernie Sanders ha enviat aquest dimarts una carta a tots els seus seguidors per anunciar oficialment la seva candidatura a la presidència dels Estats Units per al 2020.

El veterà demòcrata, de 77 anys, que representa l'ala més progressista del partit i que ja va competir amb Hillary Clinton per la candidatura del partit a les eleccions del 2016, entra així en la cursa demòcrata cap a les presidencials del 2020, que han de determinar la reelecció o no del president republicà, Donald Trump.

I'm running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you're in: https://t.co/KOTx0WZqRf pic.twitter.com/T1TLH0rm26