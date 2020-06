Esclavistes del Regne Unit que cauen i cauran com fitxes de dòmino

L'enderrocament, diumenge passat a Bristol (oest d'Anglaterra), de l'estàtua de l'esclavista Edward Colston per un grup de manifestants convocats sota el moviment Black Lives Matter en el context de l'onada global de protestes per l'assassinat de George Floyd fa dues setmanes a Minneapolis, ha provocat una reacció en cadena i una onada de manifestacions i peticions per posar fi a la presència de monuments que, per tot el Regne Unit, honoren personatges tan sinistres com Colston. Són al voltant d'una trentena, molts dels quals han estat atacats aquests dies amb pintades i llançament d'objectes.

La demanda més multitudinària ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a Oxford, on més d'un miler de persones s'han concentrat davant de l’Oriel College per demanar la retirada de l'escultura que recorda l’imperialista i esclavista Cecil Rhodes, i que presideix la façana de l’edifici. Durant anys, les autoritats acadèmiques s’han negat a fer cas de les peticions dels estudiants per retirar-la.

651x366 La façara de l'Oriel College, amb la polèmica estàtua assenyalada a l'interior del cercle roig / OXFORD NEWS La façara de l'Oriel College, amb la polèmica estàtua assenyalada a l'interior del cercle roig / OXFORD NEWS

El fet que l'estàtua es trobi al centre de la portalada de l'entrada a l'edifici, a uns cinc o sis metres d'altura, ha fet impossible que es repetissin les imatges de Bristol i que la presència policial que hi havia a les rodalies fos, a més d'innecessària, retòrica. Un recordatori, en tot cas, dels advertiments tant del primer ministre, Boris Johnson, com de la ministra de l'Interior, Priti Patel, que actuacions com les que van acabar amb el monument a Colston sent llançat a les aigües del port de Bristol no quedarien impunes. Diumenge, però, la policia es va mirar els esdeveniments sense intervenir-hi.

Silenci

En aquesta ocasió, a diferència del que ja va passar l'any anterior -quan el degà va contemporitzar i eludir la polèmica i va salvar l'estàtua-, el futur de Rhodes sembla una mica més incert, tot i que el college, de moment, no ha pres cap decisió al respecte. En tot cas, una petició online amb més de 100.000 firmes ha instat els responsables acadèmics a desfer-se'n, argumentant que Rhodes (un empresari del segle XIX) representa el colonialisme i el racisme. La petició ha comptat amb el suport de diferents regidors de l'ajuntament de la ciutat universitària, entre altres Susan Brown, la presidenta del consell municipal, que s'ha mostrat partidària de treure l’estàtua i traslladar-la a un museu local.

A més, arran dels fets de Bristol, l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha anunciat que es revisaran tots els monuments que hi ha a la ciutat per, si escau, i d'acord amb el criteri que defensa el moviment Black Lives Matter, procedir a la seva retirada o demanar-ho al propietari del monument o del terreny sobre el qual s'hagi erigit. De fet, en els pròxims dies es retirarà el monument en homenatge a un altre esclavista del segle XVIII, Robert Mulligan, que fins ara tenia una estàtua als molls del Tàmesi.

651x366 Estàtua en memòria de Henry Dundas, a Edimburg, plena de pintades reclamant-ne la retirada / REUTERS Estàtua en memòria de Henry Dundas, a Edimburg, plena de pintades reclamant-ne la retirada / REUTERS

Per la seva banda, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha anunciat també una mesura similar a la de Londres, i el consistori revisarà el passat històric dels prohoms immortalitzats als carrers de la ciutat per posar fi a presències que, com ha assegurat aquest dilluns l'alcalde de Bristol, Marvin Rees, en relació amb l'estàtua de Colston, "resultin ofensives". El mateix es farà a totes les ciutats sota administració laborista d’Anglaterra i Gal·les, segons han anunciat els seus responsables municipals.

D'altra banda, a Edimburg, la capital d'Escòcia, en desapareixeran també dues més en memòria de Henry i Robert Dundas, pare i fill, personatges vinculats amb la pervivència del tràfic d'esclaus.

A Anvers, a Bèlgica, i fruit de la mateixa onada de protestes, també s'ha retirat aquest dimarts una estàtua del rei Leopold, el colonitzador i esclavista del Congo.