Un Boeing 737 amb 56 passatgers a bord s'estavella al mar a Indonèsia

Les autoritats d'Indonèsia han confirmat aquest dissabte que l'avió comercial amb 56 passatgers i 6 tripulants a bord al qual s'havia perdut la pista hores abans va patir un accident al caure sobre el mar davant de la costa de Jakarta. La nau de l'aerolínia Sriwajaya, un Boeing 737-524, es va estavellar al mar de Java pocs minuts després d'haver sortit de l'Aeroport Internacional Sukarno-Hatta, a la capital indonèsia, amb destinació a Pontianak, capital de Borneo Occidental, segons ha informat l'agència indonèsia de recerca i rescat, Bambang Suryohadi.

Gairebé simultàniament, el ministre de Transport indonesi, Budi Karya Sumadi, també oferia una roda de premsa en la qual explicava que es va perdre contacte amb l'aparell uns tretze minuts després d'haver-se enlairat. En aquell moment, l'aparell havia canviat bruscament de direcció, fet que va provocar que la torre de control preguntés als pilots què estava succeint. De sobte, l'avió va desaparèixer del radar, segons el ministre, que va expressar el seu "condol" per l'incident.

Per la seva banda, el portaveu de l'agència de recerca i rescat ha assenyalat que ja s'havien trobat restes de l'avió, i que s'espera que es localitzi el punt exacte de la col·lisió aquesta mateixa nit per enviar just després un equip al lloc de l'accident. A l'avió hi viatjaven 56 passatgers, inclosos tres nadons i set menors d'edat més, i sis tripulants. Es desconeix si hi havia entre ells ciutadans estrangers.

La policia ha informat que ha instal·lat un punt de identificació de cadàvers en un hospital de Jakarta on s'atendrà les famílies i cercles pròxims de les víctimes. A més, pescadors dels voltants han afirmat en mitjans locals que van presenciar una explosió i van trobar flotant al mar les possibles restes de l'accident aeri.

Un altre accident mortal amb un Boeing

En imatges mostrades pel canal local KompasTV, diversos pescadors que navegaven a la zona del possible accident van mostrar cables i un altre equipament que havien trobat en els voltants del lloc en el qual es va estavellar l'avió. El 29 d'octubre del 2018 un Boeing 737 Max 8 de l'aerolínia Lion Air va estavellar-se en aigües del mar de Java pocs minuts després d'enlairar-se a Jakarta per complicacions amb els comandaments de l'avió.

Precisament, aquesta setmana Boeing va arribar a un acord amb el departament de Justícia dels Estats Units pel qual haurà de pagar una multa de més de 2.000 milions d'euros pels dos accidents mortals d'aquest model que van costar la vida a 346 persones en aquesta col·lisió a Indonèsia i una altra a Etiòpia.