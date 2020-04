Borrell, en el punt de mira per sucumbir presumptament a pressions xineses

Politico va publicar la primera versió de l'informe dimarts passat, en què es criticava la Xina per impulsar la desinformació sobre la pandèmia de coronavirus. Però després, autoritats diplomàtiques del règim asiàtic haurien pressionat el departament que lidera Borrell, i aquest hauria ajornat i refet l'informe. El portaveu d'Acció Exterior de la Comissió Europea, Peter Stano, però, ho ha negat rotundament diverses vegades en roda de premsa aquest dilluns assegurant que no hi ha dues versions del mateix informe, sinó que es tracta de dos documents diferents: un document intern que s'envia als diversos estats membres de la Unió Europea i després el document que es publica de manera oficial.

Tot i això, Stano no ha volgut comentar si hi ha hagut cap mena de pressió o contacte amb les autoritats xineses sobre aquest text. The New York Times és contundent en el seu article i assegura que "sucumbint a una forta pressió de Pequín, les autoritats europees van suavitzar la seva crítica a la Xina". També explica que el document inicial detallava els esforços de Pequín per reduir els missatges que asseguren que el coronavirus es va originar a la Xina, culpant els Estats Units de ser el responsable d'haver escampat la pandèmia pel món. L'informe també mencionava els esforços de Rússia per promoure la desinformació i desconfinaça en les autoritats occidentals.

"La Xina ha contribuït a una campanya de desinformació global per evitar ser culpada de l'esclat de la pandèmia i millorar la seva imatge internacional", diu l'informe inicial segons el rotatiu nord-americà. Seria aleshores quan les autoritats van actuar per evitar la publicació d'aquest informe, que, també segons el mateix rotatiu nord-americà, va estar aturat fins que es va suavitzar. El mateix diari cita el correu d'un diplomàtic europeu en què s'afirma que la Xina ja havia "amenaçat amb reaccions" si es publicava l'informe.



Finalment, en la versió oficial, la frase "campanya de desinformació global" s'ha eliminat i s'ha suavitzat el llenguatge. "Malgrat el seu impacte greu en la salut pública, fonts oficials secundades per l'estat de diversos governs, inclòs Rússia i, en menor mesura, la Xina, han continuat atacant àmpliament les narratives de conspiració i desinformació tant en l'audiència europea com de l'entorn", diu el document publicat en línia.

Tant el Partit Popular a l'Eurocambra com l'eurodiputat holandès liberal, Bart Groothuis, ja han demanat explicacions a l'alt representant Josep Borrell, però el seu portaveu insisteix en negar aquestes acusacions i explica que es tracta, efectivament, de dos documents diferents. Stano ha sigut molt contundent en assegurar aquest dilluns que "els informes no s'editen en funció d'actors externs" i assegura que seria "naïf" que en informes que s'elaboren a través d'informació pública i oberta a tothom la Comissió Europea actués d'aquesta manera.