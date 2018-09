Les dones del Brasil s’uneixen contra el candidat ultradretà

#EleNão. O sigui, ell no. Un missatge explícit, inequívoc i directe amb què milers de dones brasileres estan mostrant el seu rebuig frontal a la figura de Jair Bolsonaro, el candidat del Partit Social Liberal (PSL) d’extrema dreta que encapçala tots els sondejos per a la primera volta de les presidencials del 7 d’octubre. El candidat surt amb un 28% d’intenció de vot, per sobre de Fernando Haddad, del Partit dels Treballadors (PT), amb un 22%, i del laborista Ciro Gomes, amb un 11%. De manera espontània, el hashtag ha inundat les xarxes socials. Era una iniciativa, a priori sense grans pretensions, promoguda per l’electorat femení, el gran taló d’Aquil·les de Bolsonaro, encara convalescent de la punyalada que va rebre a la panxa el 6 de setembre. Ahir va ser donat d’alta de l’hospital de São Paulo.

La cantant Daniela Mercury, la reina de l’ axé (el gran combustible musical del Carnaval de Bahia), va institucionalitzar el moviment quan, sempre a través de les xarxes, va demanar que altres famoses li donessin suport. Anitta, un fenomen pop per a adolescents que té 44,3 milions de seguidors entre Instagram i Facebook, hi va respondre immediatament, tot i que dies abans havia assegurat que no es posicionaria sobre els comicis. La bola de neu ja era imparable.

Haver trencat l’eix ideològic dreta-esquerra i comptar amb el suport d’actrius de serials televisius, poc propenses a mullar-se políticament, és el gran triomf d’un moviment 100% femení que arrossega milers de dones anònimes que han decidit posar-se a primera línia per frenar el capità a la reserva Jair Bolsonaro, amb un llarg historial de declaracions masclistes i misògines.

Les dones han sigut el primer i de moment l’únic col·lectiu que s’ha mobilitzat per plantar cara a Bolsonaro en un espai, a més, en què ell és un autèntic especialista: les xarxes socials. De fet, el militar a la reserva és l’únic candidat amb una estratègia electoral 100% digital.

# EleNão és la segona gran campanya a la xarxa que ha quallat. La primera és el grup privat de Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Quan es va crear fa setmanes, ja va ser un terrabastall polític. Amb una mitjana de 10.000 adhesions per hora, va arribar en pocs dies a 1,5 milions de seguidores i un milió més d’invitacions enviades. Aquest grup, que actua com a punt de trobada i debat polític, fins i tot ha convocat manifestacions a les principals capitals brasileres: les més multitudinàries van tenir lloc ahir. Des de les protestes de l’anomenada primavera brasilera, el 2013, no s’havien organitzat mobilitzacions de caràcter progressista, però sense vinculació amb cap partit, a tota la geografia del país.

Durant la campanya, Bolsonaro ha reiterat que si guanya no farà res per equiparar salarialment els homes i les dones, que cobren un 25% menys al Brasil segons dades oficials. El candidat considera que l’equilibri és una responsabilitat del mercat i, en última instància, del poder judicial, que ha de castigar qui no respecti la legislació laboral. Malgrat que s’han fet esforços per netejar la imatge misògina de Bolsonaro, tot plegat se’n va anar en orris quan dies enrere el general a la reserva Hamilton Mourão, que és candidat a vicepresident amb Bolsonaro, va afirmar en un acte a São Paulo que “les famílies pobres en què no hi ha ni un pare ni un avi i només compten amb una mare o l’àvia són fàbriques de marginats que proveeixen de mà d’obra el narcotràfic”.

Bolsonaro només té un 21% d’intenció de vot entre l’electorat femení, que representa el 53% de tots els votants. Si la candidatura del militar no és capaç de trencar aquest sostre, les seves possibilitats de triomfar a la segona volta són pràcticament nul·les. Precisament, el nínxol que més es resisteix al tàndem Bolsonaro-Mourão és el de les dones negres de condició social més baixa, que viuen a la regió del nord-est i que representen el gran bastió del lulisme. Són les llars monoparentals femenines que amb el Bolsa Família, el programa social estrella dels governs de Lula, van resultar del tot empoderades.

Bolsonaro amenaça de no acceptar el resultat

Jair Bolsonaro, el candidat d’extrema dreta a les eleccions presidencials del Brasil, va declarar ahir en una entrevista a la televisió que només acceptaria el resultat dels comicis si guanya. “Jo, pel que veig als carrers, no accepto un resultat dels comicis que no sigui la meva elecció”, van ser les seves paraules literals des de l’hospital de São Paulo.