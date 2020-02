El Brexit impulsa el suport a la independència d'Escòcia fins a entre el 50% i el 52%

Cinc dies de Brexit i els dubtes d'un prestigiós analista sobre la continuïtat del Regne Unit com a estat unitari basats en noves dades demoscòpiques poden fer saltar les alarmes a Downing Street. El professor John Curtice, de la Universitat de Strathclyde, a Glasgow, ha advertit que la sortida de la Unió Europea (UE) suposa una amenaça per a la unió que es va formar l'any 1707, després de l'acord d'integració mútua entre Anglaterra i Escòcia.

Curtice ho ha advertit després que per tercera vegada en els últims cinc dies una enquesta mostrés que el suport a la independència d'Escòcia arriba o supera ja el 50%, unes xifres mai vistes des del 2015, quan l'SNP va aconseguir 56 dels 59 diputats que Escòcia envia al Parlament de Wesminster.

L'enquesta de Panelbase –52% a favor de la independència, 48% en contra–, feta pública a última hora de dimarts i encarregada pel bloc independentista ScotGoesPop, segueix la tendència d'una altra apareguda la setmana passada i duta a terme per YouGov, en què el suport al sí ja arribava al 51%. I encara un altre sondeig, en aquest cas de la companyia Survation i publicat aquest diumenge per The Sunday Times, mostrava un empat al 50% entre l'opció secessionaista i la de continuar al Regne Unit.

Així, d'acord amb John Curtice, les dades "confirmen una tendència coherent que demostra que els votants pro Unió Europea que abans rebutjaven la independència ara estant experimentant un progressiu canvi cap al sí".

Nicola Sturgeon, primera ministra d'Escòcia, i el Partit Nacional Escocès (SNP, en les sigles en anglès) mantenen un pols amb el govern de Boris Johnson per la possibilitat de celebrar un nou referèndum durant la segona meitat de l'any. Després de conèixer les últimes dades demoscòpiques, Keith Brown, número 2 de l’SNP, ha afirmat que l'impuls per dur a terme un nou referèndum és "imparable". "Els conservadors –ha afegit– tenen por de la democràcia, però la seva oposició a un referèndum és completament insostenible."

De fet, en la lenta lluita de desgast per aconseguir el permís de Westminster per celebrar un nou plebiscit com el del 2014, legal i vinculant, una de les esperances de l'independentisme és que l'oposició de Londres continuï com a mínim –però poc més enllà– fins a les eleccions escoceses de l'any vinent, que s'han de celebrar al maig. "Com més negui als escocesos el dret a determinar el nostre futur Boris Johnson, més continuarà creixent el suport a la independència", ha dit Brown. I l'independentisme espera que tots els bastons a les rodes que ara està posant Johnson es converteixin en vots a les urnes el 2021 que facin inevitable la consulta.