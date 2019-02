El Chapo, culpable de tots els càrrecs

El mexicà Joaquín el Chapo Guzmán Loera va ser declarat ahir culpable després d’un judici que ha durat mesos i ha posat en evidència les entranyes d’un càrtel que ha colpejat Mèxic durant dècades amb violència i corrupció, i els Estats Units pel tràfic de tones de droga.

El veredicte contra Guzmán Loera, acusat de ser líder del càrtel de Sinaloa, seria el final de la carrera de qui es va convertir fins i tot en un heroi per a alguns a Mèxic. Va utilitzar la violència extrema i tàctiques innovadores per al contraban de drogues, i va tenir una capacitat increïble per poder escapar-se de la justícia mexicana una vegada i una altra.

Quan el jutge Brian Cogan va llegir ahir la decisió del jurat, que va declarar el Chapo culpable dels deu càrrecs dels quals se l’acusava, Guzmán Loera es va quedar assegut amb una expressió de commoció mentre escoltava l’intèrpret del tribunal. Quan Cogan va acabar de llegir el veredicte, el Chapoes va girar per mirar Emma Coronel Aispuro, la seva dona, que li va fer un senyal de polze amunt mentre semblava que contingués les llàgrimes.

El jurat va deliberar gairebé una setmana després d’un judici que ha durat tres mesos al tribunal del districte federal de Brooklyn, i en què els advocats han presentat un munt de proves contra el Chapo amb l’ajuda de 56 testimonis, 14 dels quals havien treballat amb ell alguna vegada. Guzmán Loera, de 61 anys, hauria de fer front ara a una sentència de cadena perpètua.

Richard P. Donoghue, el fiscal nord-americà per al districte est de Nova York, va dir que el veredicte és una victòria de la justícia, de Mèxic -on han mort més de 100.000 persones per la violència relacionada amb el narco- i de les famílies que han perdut algú “pel forat negre de les addiccions”. “N’hi ha que diuen que no val la pena fer la guerra al narcotràfic. Aquestes persones estan equivocades”, va opinar.

Jeffrey Lichtman, un dels advocats del Chapo, va anunciar en una roda de premsa que apel·laran el veredicte enfocant-se en el procés que es va dur a terme per a l’extradició de l’acusat de Mèxic a Nova York, i en les restriccions que han patit els advocats per fer determinades preguntes als testimonis sobre temes com la corrupció. Lichtman també va aclarir, però, que Guzmán Loera esperava ser declarat culpable i que estava preparat per al veredicte. “Mai he vist un cas amb tants testimonis ni tantes proves -va afegir Lichtman-. Hem fet tot el que hem pogut com a advocats defensors”. Un altre lletrat defensor del Chapo, A. Eduardo Balarezo, va lamentar que Guzmán Loera fos considerat culpable des de l’inici del procés. “No només hem hagut de fer front a les proves, sinó també a la percepció”, va comentar.

Quan el jurat va passar a les deliberacions el 4 de febrer, Matthew Whitaker, el fiscal general interí dels Estats Units, es va presentar davant el tribunal i va allargar la mà als set advocats que han intentat defensar el Chapo, per reconèixer-los la seva feina. Amb tot, el seu gran esforç ha resultat inútil. El jurat va ser unànime en el seu veredicte, després d’haver reexaminat totes les proves durant dies. Fins i tot van demanar veure milers de pàgines de testimonis, incloses les transcripcions completes de sis d’ells, una cosa poc comuna.

El judici contra el Chapo, que es va celebrar davant l’escrutini dels mitjans de comunicació i envoltat de grans mesures de seguretat -gossos que detecten explosius, franctiradors i agents federals amb sensors de radiació-, ha sigut la primera vegada que un jurat nord-americà ha escoltat els detalls sobre el finançament, la logística i l’historial sanguinari d’un dels càrtels de narcotràfic de Mèxic, que ha traficat amb quantitats ingents de marihuana, heroïna, cocaïna i drogues sintètiques en territori nord-americà, i ha obtingut milions de dòlars de benefici.

Jets privats amb diners

Al judici els testimonis van parlar sobre els jets privats plens de diners en efectiu que arribaven a Mèxic i de cossos que presumptament eren cremats en fogueres, i fins i tot van afirmar que Guzmán Loera i els seus correligionaris drogaven i violaven adolescents. El cas també ha posat de manifest la manera d’actuar de vegades absurda dels narcos. Per exemple, alguns aprofitaven el seu dia lliure per descarregar tensions i es dedicaven a disparar amb bazuques. Un va contractar un mariachi per tocar davant d’una cel·la i un altre va intentar cometre un assassinat fent servir una arepaamb cianur.

De fet, el judici va semblar una mena de telenovel·la en alguns moments. Fins i tot al gener una exdiputada mexicana que va ser amant del Chapo va declarar, malgrat que estava testificant en contra seu, que continuava enamorada d’ell. D’altra banda, Alejandro Edda, l’actor que interpreta el Chapo a la sèrie de Netflix Narcos: México, va acudir al tribunal amb la intenció d’estudiar de prop el narcotraficant, i aquest el va rebre amb un somriure efusiu.

El veredicte és un cop al càrtel de Sinaloa, que Guzmán Loera va dirigir durant dècades i que en actualment continua operatiu però liderat en part pels seus fills. El 2016 i el 2017, els anys abans que el Chapofos arrestat per última vegada i extradit a Nova York, la producció d’heroïna a Mèxic va augmentar un 37% i les confiscacions de fentanil a la frontera sud-oest dels Estats Units van créixer més del doble, segons l’Administració per al Control de Drogues (DEA). En un informe recent sobre l’estat del narcotràfic global, la DEA destaca que l’organització a la qual pertany Guzmán Loera, així com el càrtel Jalisco Nueva Generación, són “l’amenaça criminal més important del narcotràfic” a la regió.