El Congrés dels EUA demanarà Zuckerberg que testifiqui pel cas Cambridge Analytica

El Comitè d'Energia i Comerç del Congrés dels Estats Units ha anunciat aquest dijous que en els pròxims dies demanarà formalment que testifiqui el director executiu de Facebook, Mark Zuckerberg, ja que l'empresa ha deixat moltes preguntes sense resposta sobre les seves polítiques de privadesa, després de la filtració de les dades de 50 milions d'usuaris a una empresa vinculada amb la campanya política de Donald Trump.

"Les últimes revelacions sobre l'ús de Facebook i la seguretat de les dades de l'usuari susciten moltes preocupacions serioses sobre la protecció del consumidor", va dir el president de la Comissió, el republicà Greg Walden, i Frank Pallone, el portaveu demòcrata de la comissió, en un comunicat conjunt. "Després de les explicacions rebudes ahir [dimecres] per part d'executius de Facebook, sentim que moltes preguntes van quedar sense resposta", afegeixen.

Zuckerberg es va disculpar dimecres a través d'un post al Facebook assegurant que s'havien comès "errors" en el cas de Cambridge Analytica, i anunciant noves mesures per restringir l'accés de les aplicacions i els desenvolupadors a les dades dels usuaris.

Però les seves disculpes no semblen haver servit de gaire per aturar la crisi de l'empresa, que ha caigut a borsa. Aquest mateix dijous, e l segon banc més gran d'Alemanya, Commerzbank AG, ha suspès la publicitat a Facebook fins a nou avís seguint els passos de Mozilla, que gestiona el navegador web Firefox.

Aquest dijous, a més, Zuckerberg ha dit que estaria disposat a declarar si és la persona adequada de la companyia per parlar amb els congressistes. El parlament britànic també ha demanat la seva compareixença, tot i que no hi està obligat en no ser ciutadà britànic.

Aquest mateix dijous, de fet, s'esperava que dos executius de Facebook compareguin davant de dos comitès de la cambra, després que ahir dimecres no deixessin satisfets els legisladors amb les seves respostes a la Comissió d'Energia i Comerç.

El subdirector de privacitat de Facebook, Rob Sherman i altres executius, no van poder respondre moltes preguntes a la reunió del dimecres, segons han explicat dos assistents que estaven presents. Els executius van dir que havien escrit una llista de 60 preguntes que van prometre respondre.