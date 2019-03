Creix la tensió a la Franja de Gaza arran d'un atac amb un coet contra Israel

Nou episodi de tensió a la Franja de Gaza després que la matinada d'aquest dilluns un coet llançat des de territori palestí hagi impactat contra un habitatge a la comunitat de Mishmeret, la regió central d'Israel, i hagi causat set ferits.

"L'habitatge ha estat danyat i com a resultat de l'impacte s'ha declarat un incendi. La policia ha acudit al lloc de l'atac i la zona està tancada", ha informat un portaveu policial.

El servei d'emergències Estrella de David Vermella (MDA) ha apuntat que hi ha "set residents ferits, inclosa una dona de seixanta anys ferida lleu, amb cremades i ferides de metralla; una altra dona de trenta anys lleu, amb ferides de metralla a la cama, i uns altres cinc ferits, entre els quals una nena de dotze anys i dos nens, de tres i un any".

Repressió mortal a la franja de Gaza

Les primeres reaccions israelianes no han trigat a arribar: Israel ha responsabilitzat Hamas de l'atac i ha tancat els passos fronterers amb Gaza. També ha reduït la zona de pesca permesa als pescadors de Gaza.

Per la seva banda, el president israelià, Benjamin Netanyahu, que està en visita oficial als Estats Units, ha anunciat que avançarà el seu retorn a Israel i ha advertit que el seu govern "respondrà amb força".

"Davant aquests esdeveniments he decidit escurçar la visita als Estats Units. D'aquí a poques hores em reuniré amb el president Trump i immediatament tornaré a Israel per gestionar, de ben a prop, totes les operacions", ha anunciat el líder israelià. "Hi ha hagut un atac criminal contra l'Estat d'Israel i hi respondrem amb força", ha reiterat Netanyahu.

Episodis relacionats

Aquests atacs no són aïllats. Fa deu dies es va registrar una intensa escalada de tensió després que es disparessin dos coets més des de Gaza cap a la regió de Tel Aviv, que no van causar danys ni ferits tot i que l'atac va tenir lloc de nit. Israel va respondre, com sol fer, amb molta contundència: va llançar més de cent bombes contra la Franja.

Dissabte, a més, un palestí va morir i uns altres tres van resultar ferits pel foc israelià durant una jornada de protestes.

En aquest sentit, dissabte vinent, 30 de març, els palestins de Gaza celebraran l'anomenada Marxa del Milió, amb què es commemorarà que es compleix un any de l'inici de les Marxes del Retorn, una sèrie de protestes que demanen la fi del bloqueig que viu el territori a mans d'Israel i el dret al retorn dels refugiats palestins.