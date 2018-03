Desenes de militars es despleguen a la ciutat britànica on l'exespia rus va ser enverinat

Gairebé 200 militars s'han desplegat a la localitat britànica de Salisbury –situada a 145 quilòmetres al sud-oest de Londres– per donar suport als policies que investiguen l'enverinament de l'exespia doble rus Serguei Skripal, de 66 anys, i de la seva filla Iú lia, de 33 anys. Tots dos continuen en estat crític, i en coma, a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Whiltshire, després d'haver entrat en contacte amb un "agent nerviós", segons va confirmar dimecres el número 2 de Scotland Yard.

De moment continua sent una incògnita com es van contaminar l'exagent i la seva filla. Ara la policia està investigant el cementiri on hi ha la tomba de la dona i el fill de Skripal. Pel que sembla, l'exespia i la seva filla van visitar el cementiri poc abans d'emmalaltir. La dona de Skripal, Liudmila, va morir de càncer a l'edat de 59 anys el 2012; i el fill, Alexander, a Sant Petersburg l'any passat en circumstàncies desconegudes. El fill tenia aleshores 43 anys.

Soldats i especialistes en desactivació d'explosius han arribat a Salisbury per protegir els vehicles i els llocs que puguin haver estat contaminats per l'agent nerviós. El desplegament també inclou experts en guerra química.

Així mateix, un comboi de camions militars i ambulàncies s'ha desplaçat a aquesta localitat britànica per traslladar fora de la ciutat un vehicle de policia que es creu que va participar en l'operatiu després de l'enverinament de l'exagent i de la seva filla, i que també podria estar contaminat.

Encara que els investigadors ja creuen haver identificat la substància amb què es van atacar les víctimes, ni el portaveu de Scotland Yard ni el govern britànic han aclarit quina és exactament. La dada és fonamental per saber d'on pot haver sortit i si hi pot haver algun país darrere de l'enverinament.