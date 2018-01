Despullant les intimitats de Trump a la Casa Blanca

El títol encaixaria en una telenovel·la barata de traïcions, amors i diners, però a Fire and fury: inside the Trump White House [Foc i fúria: dins de la Casa Blanca de Trump] el periodista Michael Wolff retrata les interioritats de l’home més poderós de la Terra, que en només un any ha marcat estil propi inventant paraules - covfefe -, atacant la premsa, jutjant i condemnant periodistes - fake news - i tenint el dit fluix per incendiar Twitter amb insults i crítiques despietades. La Casa Blanca ha estripat el llibre abans de la seva posada a la venda i l’ha qualificat d’estar ple de “mentides” i falsedats, i de no ser més que “xafarderies de tabloide”, “trist” i “patètic”. De fet, tenen raó, perquè Wolff escriu que el matrimoni dorm en habitacions separades i que a Trump li agrada menjar al llit, i que ha imposat la prohibició de no tocar ni recollir res de la seva habitació, especialment el seu raspall de dents, per la por de ser enverinat.

Per fer el llibre, Wolff assegura haver entrevistat 200 persones del cercle pròxim de Trump, que en un exercici de sinceritat o deslleialtat li han respost la pregunta que li rondava pel cap quan es va plantejar el llibre: “Com es treballa amb Trump i com se sent la gent que ha de treballar amb ell?”

Ras i curt, li van dir que no és una feina fàcil. El llibre posa en evidència que a la Casa Blanca pocs creuen que Trump estigui preparat per al càrrec. En una entrevista a l’NBC, Wolff va reforçar la seva tesi: “Ho deixaré clar: el 100% de la gent del seu voltant diuen que és com un nen”, va afirmar, incloent en aquest grup la seva filla Ivanka i el gendre, Jared Kushner, peces clau en l’administració Trump. Un nen, va continuar, que “necessita una gratificació immediata”, perquè tot ha de girar “entorn seu”. Encara va dir més. Els seus creuen que és “idiota”, va assegurar en descriure’l com un president que no escolta els assessors ni es llegeix els documents que el seu equip li prepara sobre les qüestions candents. Wolff va intentar fins a quatre cops conversar sobre política i la Constitució, però Trump va fer cara d’avorrit i de dir-li prou, i ja no va anar més enllà. En una columna al Hollywood Reporter, el periodista apunta problemes mentals del president, de 71anys, de qui diu que “ha fallat a l’hora de reconèixer vells amics”.

De fet, al llibre explica que ningú de l’equip de Trump confiava en la seva victòria, i que el republicà va ser el primer sorprès d’imposar-se a la “cocodril” Hillary Clinton. Trump es va prendre la candidatura com una manera d’obtenir fama i diners i promocionar el seu canal de televisió. “Es va quedar amb cara d’haver vist un fantasma”, afirma en boca del primogènit Donald Jr. quan ja es veia que tenia moltes opcions. Al seu costat, segons escriu Wolff, Melania plorava, i no precisament d’alegria, per la possibilitat de convertir-se en primera dama. El dia de la presa de possessió, Trump “discutia amb la dona”, que reprimia les seves llàgrimes “i volia tornar a Nova York”. Els únics contents per l’èxit del patriarca, per contra, eren Ivanka i Kushner, que tenien més expectatives, sobretot la filla, a qui Trump veu com la primera presidenta dels Estats Units.

Definitivament, Trump no surt ben parat d’aquest retrat, però tampoc ha millorat la imatge pública de colèric i capritxós. La seva primera reacció va ser la d’intentar que el llibre no sortís a la venda, i va fer un comunicat oficial en què acusava d’haver “perdut el cap” a Steve Bannon, el seu antic cap d’estratègia i l’home que va obrir les portes de la Casa Blanca a Wolff. El periodista ha estat més d’un cop al centre de la polèmica i se li ha retret haver maquillat més d’una declaració. Però ahir, amb els primers exemplars del llibre a les llibreries, Wolff estava satisfet. “La meva credibilitat està qüestionada per una persona que, potser, ara és la que té menys credibilitat de les que han trepitjat la faç de la Terra”, deia agraït perquè el rei del Twitter li ha fet la campanya publicitària mundial. I de franc. Tant és així que l’editorial ha avançat quatre dies el llançament per aprofitar l’expectació mediàtica. El llibre és el més venut a Amazon i el ritme de venda a les llibreries és bo.

Wolff defensa la seva feina a l’hora de confeccionar el relat, i va assegurar que amb les tres hores que va estar parlant amb Trump a la Casa Blanca es va poder fer una idea prou acurada de com és. El president havia negat haver-hi tingut tracte ni donar-li audiència. “Potser no es va adonar que era una entrevista”, va dir irònicament.