Dimiteix el 'número dos' de l'FBI

Després de ser criticat a Twitter durant mesos pel president Trump, i de patir també l'assetjament diari dels republicans, el subdirector de l'FBI, Andrew McCabe, va decidir dimitir ahir. Mà dreta del ex-director de l'agència, James Comey, que va ser defenestrat al maig per la Casa Blanca, McCabe estava en el punt de mira dels republicans.

Com el seu antic cap, McCabe havia participat en el tancament del cas dels correus electrònics de Hillary Clinton, una decisió que Trump va prendre's de manera personal. El llavors candidat republicà havia explotat obertament la polèmica durant les eleccions, i va considerar que la carpetada a la investigació era partidista i contrària als seus interessos.

Per altra banda, McCabe havia impulsat la investigació sobre el Russiagate que pesa sobre el president i el seu entorn. El president, que sempre s'ha considerat una víctima en les pesquises sobre la seva relació amb Rússia, havia atacat molt l'FBI per portar a terme una investigació al respecte.

El principal 'pecat' de l'ex-subdirector però, va ser investigar una informació dubtosa que relacionava el president nord-americà amb unes prostitutes de Moscou. El document en què es fonamentava aquesta acusació, l'anomenat informe Steele, havia estat elaborat per l'ex-espía britànic Christopher Steele. Tot i que, finalment, l'FBI no va arribar a contactar amb l'ex-agent ni a avançar en aquesta línia d'investigació, els republicans mai van perdonar a McCabe l'intent. L'informe, a més, hauria estat encarregat per un advocat de l'equip electoral de Hillary Clinton, segons va indicar 'The Washington Post'.

"Ha de marxar, hem d'assegurar-nos que l'FBI està lliure d'influències polítiques", va demanar el passat desembre el president del Comitè Judicial del Senat, el republicà Charles E. Grassey. A tots aquests elements s'hi va sumar la informació que la dona d'Andrew McCabe -que va arribar al càrrec per mèrits propis- havia estat candidata demòcrata al senat per l'estat de Virginia. La seva dona, a més, hauria rebut diners de l'entorn de Clinton.

La dimissió de McCabe era, doncs, més que esperable. De fet, fa un mes es va filtrar a la premsa que el mateix ex-subdirector havia decidit marxar. Ho faria però, al març, coincidint amb el termini legal per cobrar la jubilació. Finalment, la dimissió oficial del 'número dos' de l'FBI es produirà igualment al març, però ell desapareixerà molt abans aprofitant unes vacances pendents de gaudir. McCabe, simplement, ha avançat l'inevitable.