Directius d’Oxfam van contractar prostitutes a Haití

Ahir a mitja tarda el compte oficial a Twitter de l’organització humanitària internacional Oxfam emetia des de la seu central del Regne Unit, a Oxford, la piulada següent: “Esperem poder refer la confiança entre els nostres seguidors que saben, com nosaltres, que les accions d’uns pocs no representen tot el que defensa Oxfam”.

Era una de les moltes reaccions amb què al llarg del dia l’entitat, una de les més importants del món en el camp de l’ajuda humanitària, va intentar minimitzar els possibles efectes del que denunciava, també ahir, el diari The Times a la portada: “Personal directiu d’Oxfam va pagar per sexe a supervivents del terratrèmol d’Haití. L’organització va encobrir l’escàndol. Noies en una orgia a l’estil Calígula potser eren menors”.

Els fets es remunten al 2011, pocs mesos després que tingués lloc el devastador moviment sísmic que va causar la mort de 220.000 persones, en va ferir 300.000 més, va deixar sense casa 1,5 milions d’haitians i va destruir pràcticament totes les infraestructures del país, un dels més pobres del món.

The Times informava que el belga Roland van Hauwermeiren, de 68 anys, director de l’equip d’Oxfam desplegat a Haití, va admetre haver mantingut relacions amb prostitutes a la residència “llogada per ell amb diners dels fons benèfics d’Oxfam”. La prostitució és il·legal al país. Fins a sis membres més del personal també van estar implicats en aquestes activitats.

Sortida digna

Arran de denúncies “d’explotació sexual, descàrrega de pornografia, assetjament i intimidació”, Oxfam va dur a terme una investigació interna. Tot i l’admissió dels fets de Van Hauwermeiren, la directora executiva a l’època de l’ONG, Barbara Stocking, li va oferir una “sortida gradual i digna”, segons el diari, per evitar així l’escàndol públic que hauria suposat la revelació del resultat de la investigació i el possible impacte en una entitat que viu tant de subvencions governamentals com de donatius i aportacions econòmiques de particulars. Però Barbara Stocking ho negava ahir a BBC Radio 4.

Després de l’incident, dos membres més de la direcció d’Oxfam van ser convidats a dimitir i quatre treballadors van ser acomiadats per “conducta inadequada greu”, cosa que incloïa el manteniment de relacions sexuals amb prostitutes als apartaments d’Oxfam a Haití.

El diari londinenc informava de l’existència de filmacions d’una nit “que era com una orgia completa de Calígula, amb noies portant la samarreta d’Oxfam”. L’hipotètic enregistrament no es va presentar mai com a prova en la investigació.

La comissió que fiscalitza i vetlla pels estàndards ètics de les organitzacions humanitàries registrades al Regne Unit ha exigit amb caràcter d’urgència a Oxfam un relat en detall dels fets. El 2011, l’entitat en va informar en termes generals però sense especificar la naturalesa concreta de les al·legacions. Tampoc va lliurar cap conclusió final. La mateixa comissió investiga denúncies semblants més recents. Consultada per aquest diari, Oxfam es va remetre a un escrit en què negava l’encobriment dels fets i insistia que “no es va provar la implicació de menors”.