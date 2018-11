Les cases de Gerard Butler i Miley Cyrus, destruides als incendis de Califòrnia

Diverses celebritats s'han vist afectades pels devastadors incendis que assolen la zona de Los Angeles, a Califòrnia, des de fa dies. L'actor Gerard Butler i la cantant Miley Cyrus han perdut les seves cases a causa de les flames, en uns incendis que han costat la vida a 31 persones i que encara mantenen almenys 228 persones desaparegudes.

De fet, la mateixa Cyrus donava gràcies de no haver de lamentar cap pèrdua personal i deia que, tot i haver perdut la casa, estava agraïda pel que havia quedat. Kim Kardashian i Lady Gaga es comptaven també entre les famoses que havien hagut de ser evacuades de casa seva, juntament amb unes 250.000 persones.

"Completament devastada pels incendis que afecten la meva comunitat. Soc una de les afortunades. Els meus animals i l'amor de la meva vida van poder sortir a temps, i ara això és tot el que importa. Casa meva ja no està dempeus, però els records compartits amb la meva família i amics sempre perduraran", deia la cantant en un primer tuit que va anar seguit de dos missatges més, un per agrair la tasca dels bombers de Los Angeles i un altre per difondre els telèfons d'organitzacions que recullen donacions per ajudar les víctimes dels incendis.

L'actor Gerard Butler ha tuitejat una selfie amb cara de circumstàncies feta just en tornar a la seva casa de Malibu. A la foto se'l veu davant de les runes de la casa i d'un vehicle completament carbonitzat. "Un temps que trenca el cor a Califòrnia. Inspirat, com sempre, per la valentia, l'esperit i el sacrifici dels bombers", diu.