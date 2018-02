Dones sirianes pateixen abusos sexuals a canvi d'ajuda humanitària de l'ONU

Dones sirianes han patit abusos sexuals per poder tenir accés a ajuda humanitària de l'ONU, segons un informe d'una ONG. Aquest situació va ser denunciada fa tres anys i encara es manté en algunes zones del sud del país, segons denuncia personal humanitari. Les agències de l'ONU i les ONG asseguren que no en saben res.

El Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA) va fer el desembre una investigació sobre violència de gènere a la regió que va concloure el mercadeig d'ajuda humanitària a canvi de sexe. "Homes en posició de poder obtenien favors sexuals de dones i nenes a canvi de productes o serveis necessaris per la supervivència", recull el document. "Hem sentit casos d'abusos durant les distribucions d'ajuda humanitària: alguns distribuïdors demanaven el telèfon de les dones o les acompanyaven a casa per obtenir alguna cosa a canvi. N'hi ha que fins i tot les fan casar-se per un curt període per obtenir serveis sexuals", explica una dona de la província de Daraa, al sud de Síria. "Com més dona una noia al repartidor [d'ajuda humanitària] més rebrà a canvi", testimonia una adolescent de la província d'Idlib, al nord del país".

Un altre testimoni assegura que les violacions són tan sistemàtiques que algunes dones refusen anar als centres de distribució d'ajuda per por a l'estigma social: "algunes adolescents no gosen anar als centres de repartiment d'ajuda perquè la gent pensaria malament d'elles" i "les vídues i separades també temen per la seva reputació".

Segons el document les dones també poden patir explotació sexual quan intenten trobar un sostre per a les seves famílies, ja sigui a mans de propietaris privats o dels responsables de l'acollida dels desplaçats interns dins del país.

"Les dones que s'han de prostituir per aconseguir menjar per a les seves famílies estan exposades a una doble violència: la del violador i la de la comunitat", conclou un home de la perifèria de Damasc.

Damielle Spencer, assessora humanitària que treballava per a una ONG ha explicat a la cadena britànica BBC que el març de 2015 es va assabentar d'aquestes pràctiques entrevistant un grup de dones sirianes en un camp de refugiats de Jordània. "Em van dir que homes dels consells locals en zones com Daraa o Quneitra retenien l'ajuda humanitària i exigien sexe a canvi", diu Spencer. "Recordo una dona que plorava en un racó pel que li havia passat. Cal que les dones i les nenes siguin protegides quan intenten rebre aliments, sabó o ajuda humanitària bàsica. L'últim que necessites és que homes en qui se suposa que podries confiar t'exigeixin sexe per donar-te l'ajuda que t'estan retenint".

Alguns mesos més tard, el juny de 2015, el Comitè Internacional de la Creu Roja va entrevistar 19 dones de Daraa i Quneitra. Segons un portaveu de l'organització, el 40% de dones havien patit violoència sexual quan intentaven obtenir serveis bàsics. "Vam concloure que la violència sexual era generalitzada també per accedir a la distribució d'ajuda humanitària".

El 15 de juliol tots dos informes es van presentar en una reunió d'ONG organitzada per l'UNPFA a Aman. Algunes ONG diuen que van canviar els seus protocols arran de la trobada. Unicef confirma que hi va participar i diu que no té notícia que els seus col·laboradors dins del país siguin objecte de denúncia.

L'ONG Care va demanar a l'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de l'ONU i l'Alt comissionat per als Refugiats que investiguessin les denúncies, però no va obtenir permís per continuar els seves investigacions als camps de refugiats jordans.

Spencer assegura que el sector humanitari va preferir mirar cap a l'altra banda, assumint que l'abús sexual era un mal menor per fer arribar l'ajuda a la població: "s'ha ignorat l'explotació i l'abús de dones i nenes durant set anys: l'ONU i el sistema tal com funciona han decidit sacrificar els cossos de les dones; en algun lloc s'ha pres la decisió que ja va bé que els cossos de les dones siguin utilitzats, abusats, violats, per facilitar que l'ajuda arribi a un grup més gran de gent".