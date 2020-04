Boris Johnson surt de la unitat de cures intensives

Boris Johnson, primer ministre del Regne Unit, ha sortit aquest vespre de dijous de la unitat de cures intensives de l’hospital Saint Thomas, al centre de Londres, on va ser traslladat dilluns a la nit, vint-i-quatre hores després del seu ingrés al centre sanitari. Downing Street ho acaba de confirmar en un breu comunicat en què s'assegura: "El primer ministre ha estat traslladat aquest vespre des de cures intensives a planta, on se li aplicarà un control estret durant la primera fase de la recuperació". "Està molt content", afegeix.

Al llarg del dia d’avui, i ja des de dimecres, la música entorn a l’estat de salut del premier era més optimista que immediatament després que se sabés que l’havien dut a la unitat de crítics. De fet, durant la conferència de premsa diària sobre l'evolució de la pandèmia, que ha tingut lloc un parell d’hores abans, el número 2 del govern, i a hores d’ara substitut de Johnson, Dominic Raab, ha assegurat que l’evolució era positiva i que estava "millorant".

D'altra banda, amb una previsió de bon temps pràcticament per a tota la Setmana Santa, i amb uns termòmetres que es poden enfilar fins als 25 graus al migdia, al llarg de la mateixa compareixença Raab ha advertit els britànics que no es llancin als parcs a gaudir del sol i de les altes temperatures per no desfer el camí fet en la lluita contra el coronavirus. "No arruïnem ara el que s'ha aconseguit.".

651x366 Personal sanitari de l'Hospital de Saint Thomas, on està ingressat Boris Johnson, durant un descans aquest dijous / ISABEL INFANTES / AFP Personal sanitari de l'Hospital de Saint Thomas, on està ingressat Boris Johnson, durant un descans aquest dijous / ISABEL INFANTES / AFP

Així, ha demanat a tothom que s'estigui a casa i que segueixi les normes establertes. En aquest sentit, la policia de Manchester ha denunciat també aquest dijous que el cap de setmana passat els agents del cos van arribar a comptabilitzar fins a un miler de grups dispersos pels diferents parcs de l'àrea metropolitana, que celebraven pícnics i petites festes.

Davant de la possibilitat real que el patró de comportament es repeteixi les pròximes jornades, el ministre Raab ha insistit en el seu advertiment. "Molta gent començarà a preguntar-se si no és el moment d'alleugerir les mesures. Us vull donar les gràcies pel vostre sacrifici, però encara no hem acabat. Pel bé de tothom, quedeu-vos a casa aquest cap de setmana. Voldria instar tothom a reflexionar un moment abans de fer qualsevol cosa. Per molta calor que faci, per molt gran que sigui la temptació, penseu en els sacrificis que estan fent en primera línia", ha dit.

Tot i que les primeres indicacions suggereixen que les restriccions estan tenint l'impacte que es busca –aplanar la corba de contagis– "és massa d'hora per dir-ho de manera concloent", ha justificat Raab. I, de fet, ha informat que la decisió presa el dia 24 de març no es revisarà fins a finals de la setmana vinent. En principi, en el moment de comunicar el confinament, el premier Johnson va anunciar que es revisaria al cap de tres setmanes, coincidint amb Dilluns de Pasqua. Ara, però, s'allargarà una setmana més.

Més enllà del pic

La sortida de Johnson de l'UCI, i posar com a objectiu el pròxim cap de setmana per revisar la situació, pot suggerir que tant Raab –secretari d'estat d'Afers Exteriors– com la resta de l'executiu tenen l'esperança que Boris Johnson estigui aleshores prou refet com per prendre part en una decisió clau, i per a la qual alguns grups de l'empresariat, les forces econòmiques i un sector de l'executiu ja sospiren: tornar a posar en marxa el país, encara que sigui amb restriccions i controls. En tot cas, Dominic Raab no s'ha cansat de recordar que "les mesures s'hauran d'aplicar fins després d'haver superat el pic".

Quant a les xifres –sempre referides a defuncions als hospitals– les últimes 24 hores han sigut lleugerament menys tràgiques que les anteriors, malgrat la brutalitat de la data. En total, 881 morts, fet que fa pujar el total des de l'esclat de l'epidèmia a 7.978. Fins ara, al Regne Unit s'ha fet el test a 243.421 persones, de les quals 65.077 han resultat positives per covid-19. D'aquestes, 16.784 han requerit tractament hospitalari.

Les dades sobre el nombre de tests que s'han dut a terme des de finals de gener fins ara contrasten amb l'objectiu que es va marcar fa una setmana el ministre de Sanitat, Matt Hancock: 100.000 diàries a l'acabar l'abril. Quant al personal del Servei Nacional de Salut (NHS, per les sigles en anglès), del mig milió que l'integren entre metges, infermeres, sanitaris i zeladors, només s'ha fet la prova a 23.000. Fa una setmana, però, eren només 2.000.