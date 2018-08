Escòcia donarà a les estudiants tampons I compreses de franc

Totes les estudiants d’Escòcia d’ensenyament secundari, universitari i també les de primària en edat menstrual tindran, a partir de la setmana vinent, i coincidint amb l’inici del curs escolar, accés gratuït a productes sanitaris de primera necessitat, com ara compreses i tampons, imprescindibles durant la regla.

La política del govern escocès, pionera al món, té l’objectiu de combatre l’anomenada pobresa menstrual. Edimburg hi destinarà 5,8 milions d’euros anuals, i es calcula que se’n beneficiaran gairebé 400.000 estudiants, amb independència de la seva situació econòmica. Aileen Campbell, consellera de Comunitats del govern que presideix Nicola Sturgeon, va afirmar quan va presentar la iniciativa que “en un país ric com Escòcia és inacceptable que algú hagi de passar penalitats per comprar productes sanitaris bàsics”.

El cert, però, és que és així. Una enquesta difosa el febrer passat per l’organització Women for Independence sostenia que una de cada cinc escoceses han experimentat en algun moment la pobresa menstrual, definida com la dificultat o impossibilitat de comprar productes d’higiene femenina.

La mateixa enquesta demostrava que l’alternativa més freqüent utilitzada en comptes de compreses o tampons per aquelles dones que no podien pagar-los eren improvisar-ne amb paper higiènic, draps, roba vella, samarretes, mitjons i fins i tot papers de diari. A més, el 17% de les dones enquestades, sobre una mostra de mil, admetien que ocasionalment havien d’acudir a organitzacions benèfiques, com ara bancs d’aliments, o bé als amics, per fer front a la despesa. Una xifra significativa -sempre segons Women for Independence- utilitzava els lavabos públics per tenir accés al paper higiènic de manera gratuïta. El 22% de les consultades asseguraven que no podien canviar els seus productes higiènics amb la freqüència necessària, cosa que va causar, en la meitat, un impacte significatiu per a la salut, com ara que agafessin infeccions urinàries.

Programa pilot

El juliol de l’any passat el govern escocès va posar en marxa un programa pilot per cobrir aquestes necessitats essencials entre les dones amb menys recursos econòmics de set de les àrees més deprimides d’Aberdeen, la tercera ciutat del país, a dos-cents quilòmetres al nord d’Edimburg. Va ser la primera acció per combatre la pobresa menstrual, després d’anys de reivindicacions d’organitzacions feministes que han denunciat la situació i com afecta especialment les noies i adolescents escolars de menys recursos, ja que durant els dies de la regla no van a classe.

El prestigiós cineasta Ken Loach, que ha denunciat reiteradament l’austeritat dels governs conservadors des de l’any 2010, i les enormes diferències socials existents al Regne Unit, va incloure en una de les seves més recents pel·lícules, I, Daniel Blake (2016), ambientada a Escòcia, una escena en què una dona jove, d’extracció social baixa, roba un paquet de compreses per impossibilitat de pagar-lo: o triava el producte higiènic o comprava menjar. El guionista del film, Paul Laverty, d’acord amb Loach, la va escriure després de mantenir unes quantes reunions amb associacions feministes del Regne Unit, que el van informar del problema que representa cobrir aquesta despesa.

Amb la col·laboració de Laverty, la diputada laborista Monica Lennon va iniciar una campanya fa dos anys per exigir al govern escocès que proveís de productes sanitaris de franc totes les residents a Escòcia que ho necessitessin. Women for Independence calcula que calen 15 euros al mes per comprar-los, cosa que suposa uns 5.250 euros al llarg de tota la vida fèrtil.