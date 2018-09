Espanya atura la comanda de 400 bombes que li va comprar l'Aràbia Saudita

El govern espanyol ha confirmat aquest dilluns que ha iniciat els tràmits per paralitzar la venda a l'Aràbia Saudita de 400 bombes de precisió làser de l'exèrcit espanyol. En declaracions a l'agència Efe, ha assegurat que es retornaran els 9,2 milions d'euros ja abonats per aquest material i així es deixarà sense efecte el contracte signat entre els dos països, el gener del 2015. Segons la informació que va avançar la Cadena SER sobre aquesta paralització, les bombes de precisió es podrien utilitzar per bombardejar el Iemen, enmig d'una guerra civil reconvertida en regional arran de la participació de les dues potències en bàndols diferents, l'Aràbia Saudita i l'Iran.

El 16 d'agost passat, el ministeri de Defensa apuntava la voluntat de revisar la venda d'armes encara en tràmit "que poguessin implicar la utilització directa d'aquest tipus d'armament contra població civil", com va passar en l' atac contra un autobús amb nens al Iemen a primers d'agost.

540x306 L'evolució de la venda d'armes a Espanya des de 2008. EDUARD FORROLL L'evolució de la venda d'armes a Espanya des de 2008. EDUARD FORROLL

L'autorització de venda d'aquest tipus de material no depèn de Defensa, sinó de la secretaria d'estat de Comerç, del ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, que presideix la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús.

Avui els màxims responsables d'Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Oxfam Intermón, promotors de la campanya 'Armes sota control', lliuraran a la secretària d'estat de Comerç, Xiana Méndez, les firmes que han recollit contra les vendes d'armament a Israel i l'Aràbia Saudita.

El 7 de setembre la secretària d'estat de Comerç, Xiana Méndez, compareixerà a la comissió de defensa del Congrés per informar sobre la venda d'armes i material de defensa de doble ús, com estableix la llei. Segons Amnistia Internacional, Espanya va vendre a l'Aràbia Saudita el 2017 uns 270 milions d'euros en material militar, una quantitat que s'eleva fins a una mica més de 900 milions si es compta des del 2015, quan va esclatar el conflicte al Iemen.