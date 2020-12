Espanya suspèn l'entrada dels vols procedents del Regne Unit per la nova soca del coronavirus

El govern espanyol ha suspès els vols d'entrada procedents del Regne Unit, per evitar la propagació de la nova soca de covid-19 que s'ha detectat en aquest país. La decisió s'ha pres després de la reunió del mecanisme de crisi de la UE. La suspensió entra en vigor demà dimarts i n'estan eximits els espanyols que viuen al Regne Unit i els britànics que viuen a Espanya. També s'han decidit endurir els controls fronterers amb Gibraltar i el govern de Pedro Sánchez s'ha coordinat amb Portugal per adoptar les mesures.

Espanya ha estat un dels últims països de la UE a adoptar la prohibició. Però els vint-i-set socis encara no s'han posat d'acord respecte a què s'ha de fer davant la nova soca del SARS-CoV-2 que s'ha detectat al Regne Unit. La reunió del mecanisme de crisi convocada aquest dilluns per la presidència alemanya s'ha acabat sense acord. Fins ara tots els països de la Unió, excepte Grècia, Hongria, Txèquia i Eslovàquia, han restringit els vols amb el Regne Unit per protegir-se'n.

La reunió del Mecanisme Integrat de Resposta Política a la Crisi de la UE només ha servit perquè els estats comparteixin informació sobre les restriccions al moviment de passatgers i persones, tenint en compte les dades del Centre Europeu de Control de Malalties de la UE.

Amb l'experiència de les primeres setmanes de la pandèmia, en què es va produir un caòtic tancament en cadena de les fronteres dins l'espai Schengen, els països han defensat la importància de mantenir les fronteres interiors obertes a la circulació i també la necessitat que es posin en pràctica mecanismes per repatriar els seus nacionals que viuen al Regne Unit. Fonts europees expliquen que en els propers dies el mecanisme es tornarà a reunir amb tota la informació disponible i s'espera que la Comissió Europea publiqui les seves recomanacions aviat.

Fora de la UE la llista de països que no deixen entrar britànics continua creixent: avui s'han afegit l'Índia, el Canadà, Rússia, Tunísia, l'Aràbia Saudita, Oman, Kuwait, Israel o Jordània i el govern nord-americà ha admès que "tot està sobre la taula".