El Congrés dels EUA vota limitar els poders militars de Donald Trump

Encara que al Congrés ningú posa en dubte l’historial sagnant del general iranià Qasem Soleimani, sí que es qüestiona la necessitat d’assassinar-lo ara i el fonament legal per fer-ho. Això és el que discuteixen els congressistes demòcrates i un grapat de republicans. La Cambra de Representants va votar la nit de dijous una resolució per reduir els poders militars de Donald Trump i la seva capacitat d’enviar als Estats Units a una guerra amb l’Iran. La resolució es va aprovar per 224 vots a favor i 194 en contra.

La presidenta de la cambra baixa, la demòcrata Nancy Pelosi, va defensar la votació com una resposta al “provocador i desproporcionat” atac a Bagdad que “va posar en risc els nord-americans”. Donald Trump el va portar a terme “sense consultar amb el Congrés”.“Els Estats Units i el món no poden permetre la guerra”, va sentenciar Pelosi.

La resposta de Trump va arribar immediatament. Quan se li va preguntar sobre si en una futura acció militar sol·licitaria l’aprovació del Congrés, el president es va limitar a dir que “dependrà de les circumstàncies”. Va assegurar: “No tinc l’obligació de demanar-la, i no hauria de tenir-la perquè necessito prendre decisions en qüestió de segons”. “El que em molesta”, va afegir faltant a la veritat, “és quan veig Nancy Pelosi i els demòcrates tractant de defensar aquest monstre”, va dir en referència a Soleimani. Segons Trump, limitar els seus poder militars seria “una cosa molt dolenta per a aquest país i un argument polític perdedor”.

Encara que l’administració no ha ofert públicament detalls sobre el suposat atac imminent contra els Estats Units que Soleimani volia dur a terme i que en justificaria l’assassinat, Trump va comentar ahir que el general iranià volia fer volar pels aires l’ambaixada nord-americana a Bagdad. Abans ja l’havia acusat d’estar darrere de l’intent d’assalt que milers de manifestants volien dur a terme al complex diplomàtic a final de desembre.

L’àmplia majoria demòcrata a la Cambra de Representants va garantir ahir a la nit l’aprovació d’una resolució per aturar les accions militars contra l’Iran que no tinguin l’aprovació del Congrés. Trump va pressionar els possibles republicans díscols. “Espero que tots hi votin en contra”, va escriure en el seu compte de Twitter. La resolució, però, quedarà en no res si no l’avala el Senat, de majoria republicana.