Una infermera de Nova York, la primera persona que es vacuna contra el covid-19 als EUA

Sandra Lindsay, una infermera afroamericana que treballa a la unitat de cures intensives de l'hospital Jewish Medical Center del barri de Queens, a Nova York, s'ha convertit aquest dilluns al matí en la primera ciutadana nord-americana que rep la vacuna del covid-19 desenvolupada per Pfizer i BioNTech, després que divendres fos autoritzada per l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA). Lindsay ha estat vacunada a les 9.23 h (les 15.23 h, a Catalunya) i el moment s'ha emès en directe en un streaming en què també ha participat el governador de l'estat de Nova York, Andrew Cuomo.

"No he sentit res diferent d'una altra vacuna –ha dit Lindsay després de la injecció–. Em sento esperançada, alleujada. Tinc la sensació que el remei ja arriba. Espero que això marqui el començament del final d'una època molt dolorosa de la nostra història. Vull infondre la confiança que la vacuna és segura".

Poca estona després el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tuitejat: "Primera vacuna administrada. Felicitats, Estats Units! Felicitats, món!"

Abans que s'injectés aquesta primera dosi de la vacuna de Pfizer i BioNTech, Trump havia fet marxa enrere en la decisió que el personal de la Casa Blanca formés part dels primers col·lectius a rebre la vacuna del covid-19 dins el gran pla de vacunació, el més ambiciós de la història dels Estats Units. Unes hores després que el New York Times anunciés que l'administració pensava incloure els seus equips entre els receptors de les primeres dosis, que s'han de destinar al personal sanitari i als grups de risc, Trump ha rectificat en un tuit. "Les persones que treballen a la Casa Blanca haurien de rebre la vacuna una mica més endavant en el programa, tret que sigui específicament necessari". Hores abans, un portaveu del Consell de Seguretat Nacional havia defensat just el contrari. Trump, que es va recuperar a l'octubre de la infecció i després d'haver passat per l'hospital, també ha anunciat que es vacunaria, però sense concretar quan.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!