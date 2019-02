L'Eurocambra aprova un acord de pesca amb el Marroc que inclou el Sàhara Occidental

El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimarts un nou acord pesquer amb el Marroc que suposa explotar també les aigües del Sàhara Occidental. El 2016 el TJUE va considerar que l'acord anterior no podia incloure el Sàhara Occidental perquè no és un territori inclòs legalment dins el Regne del Marroc, sinó que, de fet, és encara a la llista de territoris per descolonitzar de les Nacions Unides. . Però malgrat aquesta sentència de la Justícia Europea, l'Eurocambra ha ratificat un nou acord que també inclou les aigües del Sàhara Occidental amb 415 vots a favor, 189 en contra i 49 abstencions.

La sentència del 2016 assenyalava que com que la Carta de les Nacions Unides reconeix un estatus diferent per al Sàhara Occidental, un acord signat bilateralment entre el Marroc i la UE no podia incloure també aquest territori. Apuntava també que si vol incloure en un acord amb un estat sobirà un territori que no forma part d'aquesta sobirania, s'ha d'establir expressament quin és aquest territori i sota quina jurisdicció es troba, a més de consultar-ho a la seva població i, també, garantir que la beneficia.

El dret a l'autodeterminació del poble saharaui

Aleshores, com justifiquen les institucions europees que aquesta vegada sí que es respecta aquest dret? El text, proposta de la Comissió Europea, feta després que el juliol caduqués l'anterior acord, argumenta que l'acord inclou "explícitament" que les zones de pesca cobertes són les "aiguës de l'Atlàntic est i central, incloent les adjacents del Sàhara Occidental". Es diu també literalment que no es contradiu la conclusió del TJUE perquè es menciona "explícitament" aquest territori al text. Perquè "s'ha obtingut el consentiment de la població afectada" i l'acord "beneficia la població local". S'admet, a més, que més del 90% de la pesca feta per part de les flotes europees és justament en aigües del Sàhara Occidental. Segons la Comissió Europea, el consentiment de la població s'obté a través "d'uns processos de consulta" fets a la població local per part del Servei d'Acció Exterior de la UE per avaluar la repercussió dels canvis sobre el Sàhara Occidental". Però a l'hora de la veritat, el Front Polisario, considerat "el representant del poble del Sàhara Occidental per a les Nacions Unides", no va participar en aquest procés perquè està en contra de l'acord per principi.

El text assegura que l'acord és beneficiós per a la regió perquè hi ha 141 empreses dedicades a processar productes de pesca, de les quals depenen uns 90.000 llocs de treball directes i indirectes, amb una facturació d'uns 450 milions d'euros. A més, també diu donar suport als esforços de l'ONU per arribar a una solució política que permeti l'autodeterminació del poble saharaui.

Però el cert és que el mateix Front Polisario i forces com Podem i EQUO consideren aquest text completament "il·legal". Els eurodiputats d'ERC hi han votat en contra, en la línia del grup dels Verds. D'entrada, abans de votar l'acord els eurodiputats també han rebutjat una petició pactada per un grup d'eurodiputats contraris a l'acord per demanar al TJUE que avaluï la compatibilitat d'aquest nou pacte comercial amb el Tractat de la UE, tenint en compte que ja va dictaminar anteriorment que Rabat no podia negociar en nom del Sàhara Occidental.

L'eurodiputat d'EQUO ponent d'aquesta resolució, Florent Marcellesi, explica a l'ARA que, des del seu punt de vista, és evident que l'acord "incompleix el dret internacional" i denuncia que "mentre la UE es fa un fart de parlar del respecte a l'Estat de dret, sembla que quan es parla del Marroc, aquest respecte desapareix totalment". Aquest parlamentari creu que Marroc està "ocupant" el Sàhara Occidental i la Unió Europea n'està sent "còmplice de manera directa i indirecta". En la mateixa línia s'ha manifestat Podem: "El Sàhara Occidental no és marroquí, i ni Rabat ni Brussel·les tenen legitimitat per negociar res que afecti aquest territori ni les seves aigües territorials", ha criticat l'eurodiputat de Podem, Miguel Urbán.

Des del Front Polisario denuncien que l'acord és il·legal i que es viola el dret a l'autodeterminació del poble saharaui. Per això, Marcellesi ja anticipa que l'acord acabarà de nou anul·lat per la justícia europea.





Statement of Minister Sidati, @polisarioeu representative to Europe, concerning the vote today on the iligal EU-Morocoo fisheries agreement in the @Europarl_EN pic.twitter.com/6gGPtssk0Z — PolisarioEU (@PolisarioEU) February 12, 2019

Però quins interessos hi té la UE? Doncs l'acord fixa que Unió Europea ha de pagar gairebé una mitjana anual de 52 milions d'euros durant quatre anys a canvi que el Marroc permeti que 128 vaixells europeus (92 dels quals espanyols) pesquin a les seves aigües. I, en tot plegat, Espanya hi ha jugat un paper clau. El mateix ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha enviat un comunicat en què "celebra" l'acord perquè permet que 92 bucs espanyols d'Andalusia, Canàries i Galícia tornin a pescar a les aigües del Marroc. En cap cas es menciona el Sàhara Occidental.

Viatge dels reis espanyols al Marroc

El mateix comunicat del ministeri d'Exteriors recorda que l'acord ha de ser ara ratificat pel parlament del Marroc per "facilitar l'accés a les aigües marroquines dels bucs espanyols" i també "haurà de ser firmat pel rei Mohamed VI". I justament aquest dimecres els reis espanyols viatgen per primera vegada en tres anys al Marroc, convidats pel monarca Mohamed VI i acompanyats per diversos ministres. El Front Polisario denuncia precisament que aquesta visita s'hagi produït just després de la votació perquè creu que així els reis espanyols poden portar-lo com un "regal" i en la línia de continuar ignorant "les aspiracions del poble saharaui". Diverses organitzacions com Human Rights Watch van enviar aquesta setmana una carta als eurodiputats demanant que no s'aprovés l'acord.

Marcellesi també critica durament el paper que ha tingut Espanya en aquestes negociacions. Creu que posa en evidència que l'Estat està "disposat a posar per davant les bones relacions amb el Marroc que els drets humans dels saharauis" i, a més, a canvi de seguir cooperant en temes d'immigració i terrorisme i, concretament, a canvi de poder continuar "externalitzant" la gestió de les fronteres per part d'Espanya al Marroc.

Fa poques setmanes, la secretària d'estat de Migracions del govern de Pedro Sánche z es va desplaçar fins a Brussel·les per demanar més fons per al Marroc per gestionar la immigració i va assegurar que les relacions amb el govern de Rabat són bones. Malgrat les denúncies de diverses ONG i com va explicar l'ARA sobre les vulneracions dels drets humans dels migrats a les fronteres que gestiona el Marroc, la secretària d'Estat va negar que això es produís i va descartar que Espanya pugui fer res per garantir l'ús correcte dels fons europeus enviats al Marroc.