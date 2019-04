L'Eurocambra claudica i accepta la referència a Gibraltar com una "colònia britànica"

El moviment per canviar el ponent de la legislació sobre els visats després del Brexit dur ha aconseguit l'efecte esperat. El comitè de llibertats civils, justícia i afers domèstics ha aprovat aquest dimecres el text legal en què Espanya va colar una referència a peu de pàgina a Gibraltar com una "colònia britànica" i que havia encallat del tot l'avanç de la legislació perquè el negociador de l'Eurocambra es negava a acceptar-ho. Finalment, el ponent britànic va ser apartat d'aquesta carpeta per la pressió del PP i del PSOE, que en la votació d'emergència d'aquest dimecres s'han mobilitzat i han presentat més eurodiputats de l'habitual a la reunió del comitè. Fins i tot en els primers intents de votació populars i socialistes comptaven amb més votants dels permesos.

Aprovar aquesta legislació de contingència era urgent, perquè és la que permetrà que en un Brexit dur els europeus i britànics que es vulguin moure entre les dues jurisdiccions no hagin de pagar per un visat per a viatges inferiors a 90 dies. Però després que la normativa passés de la Comissió al Parlament i del Parlament al Consell, en aquest últim tram en què intervenen els diplomàtics de cada estat Espanya va pressionar perquè a peu de pàgina s'introduís una referència a Gibraltar com a colònia de la corona britànica. Això va enfurismar els britànics però, a més, no va trobar el consens quan va haver de tornar a ser aprovat per l'Eurocambra.

El ponent d'aquest informe, l'eurodiputat britànic Claude Moraes, s'hi va negar, però no argumentava motius polítics sinó que va insistir fins aquest dimarts que quan el document havia passat inicialment per l'Eurocambra cap dels partits espanyols el va esmenar en aquesta direcció. Moraes va trobar el suport d'altres eurodiputats, com el socialista txec, Petr Jezek, que va denunciar dimarts el cessament de Moraes, que va titllar "d'escandalós". Finalment, amb la intervenció inclosa de president del Parlament Antonio Tajani, Moraes ha estat substituït pel socialista búlgar Serguei Staníxev, vicepresident del comitè de justícia. El canvi de ponent és una de les primeres qüestions que s'ha votat en el comitè i en el primer intent sobraven quatre eurodiputats del populars i quatre eurodiputats socialistes. "Sorpresa", ha dit Moraes amb ironia quan ha hagut de repetir diverses vegades que els dos partits estaven presentant més votants dels permesos.



Staníxev ha intervingut admetent que la situació era "molt estranya" i ha recalcat que el problema no era l'anterior ponent sinó que es tractava de la "falta de voluntat" del Consell Europeu per arribar a una solució de compromís amb l'Eurocambra. L'eurodiputat socialista ha defensat que Moraes va fer una "feina excel·lent" i ha argumentat la necessitat de desencallar el text per la urgència d'afrontar un Brexit sense acord. "L'estratègia del Consell en aquestes negociacions va ser la de posar al límit el Parlament, i ara no ens queda una altra", ha admès. Diversos eurodiputats han mostrat també el seu malestar amb la gestió del Consell d'aquesta negociació. I l'eurodiputada britànica, Julia Reid, ha criticat els partits espanyols per fer "política interna" amb el cas de Gibraltar i ha insistit que Gibraltar va votar continuar sent un "territori d'ultramar" de la corona britànica.

Ara, però, el Comitè i el Consell Europeu ja han comunicat l'aprovació del text, que anirà dijous a ple per ser aprovat d'urgència davant la possibilitat que el Brexit sense acord es produeixi el 12 d'abril. La votació del comitè ha sigut per 38 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions, però hi han assistit eurodiputats espanyols que acostumen a fer de ponents, fins al punt que al principi hi havia més eurodiputats disposats a votar dels permesos. La situació de la votació ha sigut curiosa, perquè el president del comitè i qui, per tant, ha gestionat tot el procés ha estat el mateix Moraes.





Amb el Regne Unit dins la UE les institucions europees s'havien intentat mantenir al marge d'aquesta polèmica entre els dos estats, però amb el Brexit la insistència d'Espanya ha aconseguit que el Parlament Europeu reconegui en aquesta legislació que Gibraltar és una colònia britànica, com ho entén l'Estat. En aquest sentit, l'eurodiputat del PP, Esteban González Pons, ja ha celebrat que "Espanya hagi aconseguit el suport fonamental de les institucions europees en el contenciós sobre Gibraltar, en considerar el territori, en la normativa de visats després del Breixt, una colònia de la corona britànica". A més, ja apunta que "serà fonamental per intentar resoldre el contenciós sobre aquest territori en un escenari post-Brexit" i interpreta que la UE dona suport a Espanya".