França celebra eleccions municipals malgrat el coronavirus

El primer ministre francès, Édouard Philippe, va anunciar ahir al vespre el tancament de tots els comerços al país a partir de la mitjanit, excepte els de primera necessitat, com els d’alimentació i les farmàcies. Anteriorment també s’havien tancat les escoles i les universitats, s’havien prohibit les reunions de més d’un centenar de persones, i s’havia incitat que qui pogués fes teletreball. Malgrat això, paradoxalment, la jornada electoral d’avui no s’ha ajornat: França celebra la primera volta de les eleccions municipals i, per a sorpresa de molts, els comicis s’han mantingut malgrat la pandèmia del Covid-19.

Així doncs, més de 46 milions d’electors estan cridats avui a les urnes en un context extremadament sensible, en plena crisi sanitària i amb el virus circulant activament i in crescendo per tot el territori francès. Segons l’últim balanç del ministeri de Salut, 91 persones han mort i 4.500 s’han contagiat amb el coronavirus, 300 de les quals estan en estat greu i estan en reanimació.

Si bé el govern francès ha adoptat una sèrie de mesures per reduir la progressió del contagi, el president Emmanuel Macron ha declinat ajornar les eleccions municipals. “No hi ha cap raó científica per pensar que és més perillós anar a votar que anar a comprar”, assegurava divendres el primer ministre. Això és el que garanteixen els membres del consell científic que ha creat el govern per aclarir dubtes sobre el Covid-19. “Les eleccions són un moment molt important de la vida democràtica del nostre país [...]. En la gestió d’aquesta crisi volem limitar els riscos per als francesos i preservar la seva salut, però també vetllem per garantir la continuïtat de la vida democràtica”, detallava Philippe. ¿Exercir el dret democràtic, doncs, a qualsevol preu?

Mesures de seguretat

Des del ministeri de Salut asseguren que, en el cas que es formin cues en els col·legis electorals, les persones hauran de mantenir entre elles una distància d’almenys un metre, i que hi haurà “horaris reservats als més vulnerables”. El ministre d’aquesta cartera, Olivier Véran, ja va detallar abans-d’ahir que els electors disposaran de gel desinfectant als col·legis i que els que ho vulguin poden portar el seu bolígraf negre o blau de casa per no haver de fer servir el que hi haurà a disposició de tothom. Des de la municipalitat de Tolosa ja han precisat, per exemple, que netejaran els bolígrafs comuns cada cop que algú els utilitzi. En altres municipis, com ara a Lutterbach -a tocar de Mulhouse i considerat un dels principals focus del Covid-19 a França-, també posaran a disposició dels electors guants d’un sol ús. Des del ministeri de l’Interior recomanen als ciutadans anar a votar durant les hores de menys afluència, és a dir, abans de les deu del matí, entre les dotze del migdia i les tres de la tarda i entre les sis i dos quarts de vuit de la tarda. D’aquesta manera es votarà a França, doncs, en temps del coronavirus.

Tres candidates a París

Una altra de les preguntes clau d’aquests comicis és si l’epidèmia del coronavirus afectarà els resultats de les municipals. A París, tres dones encapçalen la lluita per governar la capital francesa els pròxims sis anys: la socialista Anne Hidalgo i actual alcaldessa de París, la conservadora Rachida Dati i la macronista Agnès Buzyn. Un dels últims sondejos fets per Ipsos apuntava la reelecció d’Hidalgo amb un 26% d’intenció de vot, seguida de molt a prop per Dati, amb el 23%. La candidata que el president Emmanuel Macron va escollir a correcuita ara fa un mes -després de l’escàndol per la difusió de vídeos sexuals del fins llavors aspirant al consistori parisenc, Benjamin Griveaux- obtindria un 19%.

Amb tot, avui hi podria haver un rècord d’abstenció de fins a un 42%, segons una enquesta publicada divendres per Ifop. Una progressió de gairebé sis punts si es compara amb l’abstencionisme de la primera volta del 2014, quan es va arribar al 36,4%. Si bé el context pandèmic contribuirà a aquesta xifra, sembla que no serà el principal motiu, segons apunta aquest sondeig: dos de cada deu francesos han declarat que no aniran a votar perquè la progressió del coronavirus els preocupa. En canvi, el 34% dels enquestats asseguren que no faran ús del seu dret a vot perquè aquestes eleccions no canviaran la seva situació personal. Un altre 32% afirmen que s’abstindran per mostrar el seu descontentament als partits polítics.