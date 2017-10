França condemna per corrupció el fill d'Obiang

La justícia francesa va condemnar ahir a tres anys de presó Teodoro Nguema Obiang, Teodorín, vicepresident de Guinea Equatorial i fill del dictador del país, Teodoro Obiang, acusat de corrupció i blanqueig de capitals. La sentència té més valor simbòlic que real, ja que Obiang no haurà de pagar els 30 milions de multa ni haurà d’ingressar a la presó.

El veredicte, però, es considera històric, ja que és la primera vegada que es condemna per corrupció a Europa el familiar d’un dictador africà. D’altra banda, la condemna implica la confiscació definitiva de tots els béns adquirits per Obiang a França i obliga el mandatari equatoguineà a pagar una indemnització de 10.000 euros a l’ONG Transparency International, l’organització que el va denunciar.

El tribunal francès ha trobat Obiang culpable d’haver-se apropiat de milions d’euros de manera il·legal i mitjançant xantatges quan era a ministre d’Agricultura i Recursos Forestals del seu país. A mitjans de la dècada del 2000, quan Teodorín ocupava aquesta cartera i dirigia l’empresa Somagui Forestal, va comprar béns mobles i immobles a França per valor de 110 milions d’euros, tot i que oficialment cobrava menys de 70.000 euros anuals. Entre les propietats d’Obiang al país gal destaca un gegantí edifici de 4.500 metres quadrats a l’avinguda Foch de París, obres d’art i una àmplia col·lecció de cotxes de luxe.

La presidenta del Tribunal Correccional de París, Bénédicte de Perthuis, va subratllar ahir que “hi ha pocs dubtes” que els diners utilitzats a França per Teodorín Obiang procedien de pràctiques de “malversació de fons públics” i de “corrupció”, segons informa Efe. El fill del president de Guinea Equatorial, de 48 anys, no va acudir en cap moment al judici, que ha durat diversos anys. Durant el procés es va arribar a dictar una ordre de recerca i captura contra el vicepresident, tot i que finalment va ser anul·lada i Obiang va declarar per videoconferència.

L’octubre del 2015 Obiang també va ser jutjat als Estats Units per frau i blanqueig, tot i que en aquella ocasió va arribar a un acord amb la fiscalia. En virtut del pacte, Obiang es va comprometre a vendre la seva mansió a Malibu -valorada en uns 26 milions d’euros- i part de la seva col·lecció d’objectes de Michael Jackson, i entregar els beneficis a organitzacions sense ànim de lucre dels EUA que ajudessin els habitants de Guinea.

Un 'playboy' a Instagram

Tot i que tres quarts de la població de l’antiga colònia espanyola viu sota del llindar de la pobresa, Teodorín Obiang viu amb gran luxe. El seu compte d’Instagram -avui clausurat- donava bona mostra del tren de vida del dirigent: festes privades amb supermodels i cantants d’èxit, alcohol a dojo, viatges exòtics, discoteques, vehicles d’alta gamma...

Teodorín, que nega que hagi comès cap delicte i fins i tot dubta de les dades de pobresa al seu mateix país, és considerat el successor natural del seu pare, que és al poder des de l’any 1979.