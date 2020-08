Geòrgia admet haver produït el nitrat d'amoni que va explotar a Beirut

Geòrgia ha reconegut que el carregament de nitrat d'amoni que va explotar dimarts al port de Beirut va ser produït al seu territori per una empresa nacional i va sortir d'un dels seus ports. Geòrgia és un dels principals exportadors de nitrat d'amoni del món. Aquest any ja n'ha exportat més de 52.307 tones des d'un dels principals ports del mar Negre, el port de Poti, segons dades de l'Agència de Transport Marítim del ministeri d'Economia de Geòrgia facilitades a Efe.

"La càrrega retinguda a Beirut [2.750 tones] va abandonar el port de Batumi rumb a Moçambic a bord del vaixell Rhosus amb bandera moldava i inscrit al port moldau de Giurgiulesti", ha informat un representant d'aquesta agència de transport marítim. Amb tot, també ha aclarit que Geòrgia no té cap mena de responsabilitat en el que ha passat a Beirut. "El transport de càrregues, el seu processament i emmagatzematge són prerrogatives del país receptor i no pas del país exportador", ha destacat, a més de recordar que els ports georgians "compleixen totes les normes internacionals de seguretat i se sotmeten cada dos anys a inspeccions d’experts internacionals".

Geòrgia produeix nitrat d'amoni en el complex químic Rustavi AZOT, situat a 40 quilòmetres de la capital. Es tracta de l'únic fabricant de fertilitzants minerals i d'amoni al Caucas sud. Les 2.750 tones de nitrat d’amoni que hi havia al port de Beirut van arribar a la capital libanesa el novembre del 2013 a bord d'un vaixell de càrrega rus amb bandera moldava que procedia de Geòrgia i es dirigia a Moçambic. L’embarcació, però, va haver d'atracar a Beirut després de patir diversos problemes tècnics, segons algunes fonts. Altres afirmen que va quedar immobilitzat per no pagar les taxes duaneres.

Sigui com sigui, les autoritats libaneses van prohibir al vaixell que continués navegant i els seus propietaris van acabar abandonant-lo. A causa dels riscos associats a la retenció del nitrat d'amoni a bord de la nau, les autoritats portuàries van descarregar el material i el van col·locar en un hangar.

Les autoritats de la duana libanesa van alertar diverses vegades del perill que suposava mantenir aquell material al port i van sol·licitar una solució als jutjats, però els tribunals no van respondre mai la seva petició. El nitrat d’amoni va estar emmagatzemat al port durant sis anys.

L'organització de drets humans Human Rights Watch (HRW) ha demanat aquest dijous que es realitzi una investigació independent amb experts internacionals sobre l'explosió que ja ha deixat 137 morts, 5.000 ferits i més d'un centenar de desapareguts a Beirut. L'organització tem que, si les autoritats libaneses duen a terme la investigació, es poden produir pressions o ingerències polítiques.

Seriosos errors

"Donats els repetits fracassos de les autoritats libaneses per investigar errors seriosos de govern i la manca de confiança de la població en les institucions, s'hauria de garantir una investigació independent amb experts internacionals", ha destacat l'organització a través d'un comunicat. "El nivell de devastació a Beirut és incomprensible i les autoritats responsables haurien de respondre", ha afegit la investigadora per al Líban de HRW, Aya Majzoub.

D’altra banda, la Fiscalia de París ha obert una investigació sobre les circumstàncies de l'explosió, ja que entre les víctimes hi ha diversos francesos: en concret un mort i 24 ferits.