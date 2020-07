El tron de la reina Elisabet II, ocupat per l'exnòvia del financer Jeffrey Epstein

Nou escàndol al Regne Unit a compte de Jeffrey Epstein, el príncep Andreu i Ghislaine Maxwell. Aquest dissabte el diari conservador Daily Telegraph publica en portada una sensacional fotografia en què es veu l'exnòvia del pedòfil i violador Epstein asseguda a la sala del tron del Palau de Buckingham acompanyada de l'actor també caigut en desgràcia per presumptes abusos sexuals Kevin Spacey.

La imatge, segons informa el diari, es creu que va ser presa l'any 2002. La revelació del diari té lloc 48 hores després que Maxwell fos arrestada per les autoritats nord-americanes, que l'acusen de sis càrrecs diferents: quatre relacionats amb "persuadir, induir, atraure i coaccionar" menors a viatjar amb l’objectiu de FER actes sexuals criminals amb Epstein entre els anys 1994 i 1997 i dos de fals testimoni que es remuntarien a l'any 2016. Maxwell va presentar el financer nord-americà al tercer fill de la reina d'Anglaterra el 1999. La relació es va allargar dues dècades, pràcticament fins a la mort del magnat. Apareix mort a la seva cel·la l’amic de Trump i del príncep Andreu acusat de tràfic sexual

A la pressió que en els últims mesos ha crescut sobre el príncep Andreu perquè declari davant la justícia sobre els crims d'Epstein s'afegeix ara que expliqui com es va poder prendre la sens dubte polèmica imatge del palau reial.

Ghislaine Maxwell, actualment en una presó de mitjana seguretat de l'estat de New Hampshire en espera que un jutge decideixi sobre si obté o no la llibertat sota fiança, també ha estat titllada aquest divendres de ser una "violadora". L'acusació l'ha feta una dona, Jane Doe, que ha assegurat en una entrevista a la cadena de televisió Fox News que l’exnòvia d'Epstein va abusar d'ella reiteradament quan tenia entre 14 i 16 anys. "Diria que 20 o 30 vegades. És tan dolenta com Jeffrey Epstein. És una violadora", ha assegurat. Jane Doe ha afirmat també que les agressions només es van aturar quan va quedar embarassada d’un nadó d’Epstein.

Als 16 anys, segons el seu relat, la noia va patir un avortament. Davant la sospita que hagués explicat als seus avis que havia tingut un avortament, i temorosa que ho denunciés a les autoritats, Epstein i altres persones, entre les quals Ghislaine, la van drogar i violar en grup "com a càstig" una última vegada. Jane Doe es va mostrar disposada a declarar en el judici que Ghislaine Maxwell haurà de fer front pròximament.

Encara que el mateix Daily Telegraph publica també aquest dissabte una entrevista amb una amiga de Maxwell, l'empresària Laura Goldman, en què assegura que l'exnòvia d'Epstein mai no revelaria res sobre el príncep a canvi d'un pacte amb la justícia, els advocats d'Andreu sí que temen que el futur judici pugui ser una bomba de rellotgeria que esclati a la cara del tercer fill de la reina d'Anglaterra.

651x366 Andreu, la dona que el denuncia, Virginia Roberts Giuffre, i Ghislaine Maxwell, en una foto pertanyent a l'informe de l'acusació del districte del Sud de Florida Andreu, la dona que el denuncia, Virginia Roberts Giuffre, i Ghislaine Maxwell, en una foto pertanyent a l'informe de l'acusació del districte del Sud de Florida

De fet, l'any 2015 la relació d'Andreu amb els tèrbols negocis d'Epstein i Maxwell va fer un gir de 180 graus quan van sortir a la llum les acusacions d'una dona nord-americana, Virginia Giuffre, que va assegurar que Epstein i Maxwell la van coaccionar per mantenir relacions sexuals amb el príncep l'any 2001 i 2002, quan ella tenia 17 anys. Segons el seu testimoni, va mantenir relacions íntimes amb el fill de la sobirana tres vegades, una de les quals a Londres, on Epstein la va portar en un vol privat. Andreu sempre ho ha negat i, per intentar acabar amb l'escàndol i descartar qualsevol implicació o coneixement dels delictes, va oferir una entrevista amb la BBC que va acabar sent catastròfica i va forçar la retirada de les seves obligacions reials. La foto del tron només fa que afegir llenya a un foc que crema més viu que mai.