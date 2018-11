Arrenca a Hong Kong el judici contra els líders de la Revolució dels Paraigües del 2014

El judici contra els nou líders de la Revolució dels Paraigües, que va mobilitzar milers de persones el 2014 per exigir avanços democràtics a Hong Kong, ha començat aquest dilluns amb una forta presència mediàtica i de simpatitzants congregats fora de la cort. Benny Tai, Chan Kin-man, Chu Yiu-ming, Tanya Chan, Shiu Ka-chun, Raphael Wong, Tommy Cheung, Eason Chung i Lee Wing-tat són jutjats al tribunal de West Kowloon per la seva participació en les protestes i s'enfronten a una condemna de fins a set anys de presó per càrrecs com ara incitació i conspiració per alterar l'ordre públic. S'han declarat innocents.

Segons la Ràdio i Televisió Pública de Hong Kong, el fiscal Andrew Bruce ha assenyalat a l'inici de la vista que les accions dels acusats van ser "no raonables" i que els gairebé tres mesos d'ocupació de carrer coneguda com la Revolució dels Paraigües van causar "interrupcions" i "van afectar els drets d'altres persones".

Per la seva banda, els líders del moviment s'han declarat "no culpables" dels càrrecs, segons la televisió de Hong Kong, que destaca la forta presència mediàtica i de simpatitzants del moviment que s'han congregat fora de la magistratura per mostrar el seu suport als encausats.

200 manifestants processats

Segons Human Rights Watch (HRW), uns 200 manifestants han estat processats fins ara per la seva participació en el moviment social i unes desenes han estat condemnats per diferents càrrecs, com ara reunió il·legal, possessió d'armes ofensives i assalt.

Tres líders estudiantils de la Revolució dels Paraigües, Joshua Wong, Alex Chow i Nathan Law, van quedar finalment lliures de càrrecs el febrer passat per la seva implicació en les revoltes després de més d'un any de disputes judicials. HRW ha denunciat que des d'aquestes protestes del 2014 els governs de Hong Kong i la Xina han restringit cada vegada més les llibertats civils. El passat 24 de setembre va ser il·legalitzat el Partit Nacional de Hong Kong, un moviment sense representació parlamentària que advocava obertament per independitzar l'excolònia britànica de la resta de la Xina.