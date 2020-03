Intentant tornar a Espanya desesperadament

Havien anat a les Filipines per gaudir d’unes tranquil·les vacances, però l’escapada s’ha convertit en un autèntic infern. Les mallorquines Xesca Barceló i Maria Antònia González, totes dues infermeres, tenien previst tornar a les Balears el 22 de març amb un vol des de Manila, però des d’ahir la capital filipina està confinada a causa del coronavirus. Ningú pot entrar-hi ni sortir-ne.

La notícia que la ciutat quedaria tancada va arribar a les dues joves divendres, quan eren a Panglao, una de les boniques illes que conformen les Filipines. “Vam intentar aconseguir un vol per traslladar-nos a Manila abans que comencés el confinament, però va ser impossible. L’aeroport estava ple de turistes que, com nosaltres, intentaven marxar”, explica la Xesca per telèfon, clarament preocupada. Aleshores van optar per traslladar-se a Cebú com a alternativa, que és una altra de les petites illes de les Filipines, però on almenys hi ha un aeroport internacional. Amb tot, les dues noies no tenen ni idea de quan podran sortir del país i aquesta incertesa, admeten, les angoixa.

“Hem contactat amb l’ambaixada espanyola, però no ens han sabut donar cap solució, ni tan sols cap recomanació”, es queixen. Així que continuen anant perdudes: han comprat dos vols, un a Kuala Lumpur, la capital de Malàisia, i un altre a la ciutat filipina de Clark, que és a tocar de Manila. “Ens han dit que el govern acceptarà que els turistes entrin a Manila si tenen un bitllet d’avió per sortir del país en les 12 hores posteriors”, declaren. Així mateix, han sentit que les autoritats filipines estarien preparant avions militars per traslladar els turistes a la capital. Però cap informació està confirmada.

Sigui via Kuala Lumpur o via Clark, la Xesca i la M. Antònia confien en poder sortir de les Filipines, tot i que encara hauran d’esperar dies. Els dos vols que han comprat són per al cap de setmana vinent -no hi havia places disponibles abans-, i aleshores la situació pot haver fet un tomb de 180 graus. “A tot això s’hi afegeix una altra preocupació: si podrem arribar a Espanya. Hem sentit que estan restringint els vols d’entrada”, comenta la M. Antònia. No són les úniques que són a l’estranger i que intenten tornar desesperadament a Espanya.