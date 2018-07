Israel intercepta el primer vaixell de la Flotilla que portava provisions a Gaza

La marina israeliana ha interceptat aquest diumenge el vaixell 'Al Awda', de l'anomenada Flotilla de la Llibertat, formada per tres naus amb activistes de diversos països, incloent-hi Espanya, que intentava trencar el bloqueig marítim de la franja de Gaza .



L''Al Awda' ('La Tornada', en àrab) va ser interceptat a unes 49 milles nàutiques de la costa de Gaza, després de ser advertit per ràdio que havia "entrat en aigües bloquejades" i que, si no virava, seria "abordat", va explicar Sandra Barrilaro, portaveu de l'organització Rumb a Gaza, organitzadora de la Flotilla.



"El segon senyal per mostrar que serien interceptats va ser que van enviar una zòdiac en la seva direcció uns minuts abans, i llavors es va tallar tota comunicació amb el vaixell", va afegir la portaveu. La nau va ser escortada per la marina cap al port israelià d'Ashqelon, al qual arribaran en les pròximes hores.



Els altres dos vaixells de la flotilla, el 'Freedom' ('Llibertat') i el 'Falestine' ('Palestina'), encara són a diverses hores de distància de la zona on es va interceptar el primer. Una portaveu de l'exèrcit israelià ha confirmat a Efe que la marina ha interceptat, "d'acord amb la llei internacional", "un vaixell que havia salpat des d'Europa per violar el bloqueig marítim legítim imposat a la franja de Gaza", i que ho ha fet "sense que es produïssin esdeveniments excepcionals".



També ha afegit que les autoritats han informat els passatgers del vaixell que qualsevol ajuda humanitària pot ser transferida a Gaza a través del port israelià d'Ashdod, el més pròxim a la franja.



El vaixell interceptat transporta 22 persones de 16 països i una càrrega valorada en 10.000 euros que consisteix en subministraments mèdics d'urgències, "coses bàsiques com gases, sutures i analgèsics", va explicar a Efe una de les activistes, Lucía Mazarrasa, a bord de l''A l'Awda'. El vaixell enarbora bandera noruega i pretenia ser un regal per als pescadors de Gaza.



Per experiències anteriors, els viatgers suposaven que serien interceptats per la marina israeliana abans d'arribar a la costa. Cada estiu, l a Flotilla pretén amb aquesta campanya cridar l'atenció internacional sobre el bloqueig que pateix Gaza per part d'Israel des que el moviment islamista palestí Hamàs va prendre el poder a la franja en 2007, després de desallotjar les forces vinculades al moviment nacionalista Al-Fatah, que lidera el president palestí, Mahmud Abbas.



Les embarcacions van salpar d'Escandinàvia a mitjans de maig i des de llavors s'han detingut a 28 ports per exigir que Israel posi fi al bloqueig de dotze anys de Gaza i obri el seu port .