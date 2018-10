Almenys 11 ferits per trets de l'exèrcit israelià en una nova protesta a Gaza

De nou, l'exèrcit israelià ha respost amb armes de foc a les protestes palestines a la franja de Gaza. Fins a 11 palestins han sigut ferits de bala pels enfrontaments d'aquest dilluns amb l'exèrcit israelià en territori fronterer, segons han informat fonts mèdiques palestines.

L'acció simultània s'ha desenvolupat per mar, amb una desena de barques de pescadors palestins, i per terra. A la zona limítrofa amb Israel, els protestants han cremat una roda, i l'exèrcit ha respost amb "mitjans de dispersió de masses", segons una portaveu de l'exèrcit, que ha concretat que les forces armades han disparat "de manera selectiva d'acord els procediments operatius estàndards".

Resistència palestina

Les protestes palestines formen part de les mobilitzacions conegudes com la Gran Marxa del Retorn, que van començar el 30 de març i que cada divendres mobilitzen el poble palestí. Reclamen la fi del bloqueig a la franja de Gaza imposat per Israel des de l'any 2007, i el retorn dels refugiats palestins.

540x306 Un ferit palestí evacuat durant la protesta per denunciar el bloqueig israelià a la població palestina, a la frontera marítima amb Israel al nord de Gaza. / MOHAMMED SALEM / REUTERS Un ferit palestí evacuat durant la protesta per denunciar el bloqueig israelià a la població palestina, a la frontera marítima amb Israel al nord de Gaza. / MOHAMMED SALEM / REUTERS

Fathi Hamad, membre del Parlament palestí i de la direcció política de Hamàs, ha afirmat aquest dilluns, davant dels mitjans: "No ens retirarem i no ens aturarem fins que acabi el bloqueig, i fins que es construeixi un port marítim a Gaza i es permeti l'entrada de béns per la Franja".

I és que des de fa gairebé vuit mesos les protestes palestines són pràcticament un fet quotidià. Durant aquest període 197 palestins han mort a causa dels trets de l'exèrcit israelià en les mobilitzacions i protestes a la frontera.