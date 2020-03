Itàlia supera els 2.000 morts per la infecció de coronavirus

El govern italià ha confirmat la mort de 349 persones amb coronavirus en les últimes hores, de manera que el nombre de víctimes des que va començar l'epidèmia supera les 2.000 a tot el país, gairebé la meitat només a la regió de la Llombardia, segons les últimes dades oficials. El balanç oficial és de 23.073 persones amb positiu per coronavirus a Itàlia, i les autoritats locals temen un augment de contagis al centre i sud del país.

Les regions del sud com la Pulla, Calàbria i l'illa de Sicília denuncien que en les últimes setmanes han arribat milers de ciutadans que van abandonar precipitadament la Llombardia i altres regions del nord de país quan el govern va decretar les primeres mesures d'aïllament en aquella zona. "Onades de ciutadans originaris de la Pulla procedents del nord que porten amb ells milers de possibilitats de contagi més", ha criticat el president de la regió, Michele Emiliano, que assenyala que entre divendres i dissabte van arribar a la regió almenys 1.500 persones.

Una situació semblant és la que es viu a Sicília, on les autoritats regionals van exigir la intervenció de l'exèrcit per frenar l'arribada de l' èxode. Tot i que les xifres de casos a l'illa són encara reduïdes –uns 200 contagiats, tots ells turistes o italians procedents de nord de la Península–, el president de la regió, Nello Musumeci, ha denunciat també l'entrada d'unes 20.000 persones, a qui les autoritats locals van imposar una quarantena obligatòria a casa.

En un intent de frenar la fugida irresponsable de milers d'italians, el ministeri de Transports va aprovar diumenge a la nit un decret d'urgència que cancel·la els avions, vaixells i trens i garanteix només el transport de mercaderies entre l'illa i la Península. A la pràctica, Sicília queda del tot blindada. Només hi haurà operatius un parell de vols directes a Roma des de Palerm i Catània, i un tren a la capital, però per poder-hi accedir els passatgers hauran de justificar motius urgents, laborals o de salut. "Centenars de persones estan viatjant al sud i demostren que no han entès la gravetat de la situació", ha denunciat l'alcalde de Palerm, Leoluca Orlando.

Suspensió d'impostos i contractació de metges

El govern italià està mirant de prevenir la difusió del virus al sud del país mentre intenta evitar el col·lapse dels serveis sanitaris del nord. En aquest sentit, l'executiu de Giuseppe Conte ha aprovat aquest dilluns un ambiciós paquet de mesures per valor de 25.000 milions d'euros dirigit a alleujar les conseqüències econòmiques del Covid-19 a les famílies, les empreses i el sistema sanitari italià, que rebrà una injecció de 3.500 milions d'euros. El ministre d'Economia, Roberto Gualtieri, ha confirmat que es contractaran metges i sanitaris per fer front a l'emergència.

Entre les mesures aprovades pel govern hi ha la moratòria del pagament d'hipoteques i la suspensió temporal d'alguns impostos i obligacions fiscals per a empreses i ciutadans. A més, el govern destinarà 10.000 milions d'euros a donar suport a l'ocupació amb ajudes específiques per a autònoms i l'extensió de subsidis d'atur en tots els sectors. La ministra de Treball, Nunzia Catalfo, ha confirmat que els progenitors tindran permisos de quinze dies o l'accés a un bo de fins a 600 euros per facilitar la cura dels fills durant el temps que les escoles estiguin tancades.

"Mai hem pensat en combatre una allau amb galledes. Gràcies a l'esforç de tots els italians, estem intentant construir un dic per protegir empreses i treballadors. Esperem que Europa ens segueixi", ha afirmat Conte en una compareixença davant un nombre reduït de periodistes. Segons una enquesta publicada aquest cap de setmana al diari Il Corriere della Sera, el 62% dels ciutadans donen suport a les mesures adoptades pel govern per fer front al Covid-19.