John Bercow prohibeix a Johnson votar aquesta tarda el seu pacte del Brexit

Una vegada més, John Bercow, l' speaker de la Cambra dels Comuns, s'ha interposat en els plans del govern britànic per al Brexit. Bercow ha decidit aquest dilluns, a primera hora de la tarda, que Boris Johnson no pot tornar a portar a la cambra la decisió sobre l'acord de divorci de la Unió Europea que dijous passat va pactar amb Brussel·les, i sobre el qual la cambra ja es va pronunciar dissabte.

Bercow ha justificat la decisió assegurant que ha intentat evitar que les resolucions "conflictives" sobre qüestions similars es debatessin amb molt poc temps de diferència. No sense raó, l' speaker ha assegurat que la moció que es va presentar dissabte, i que es va aprovar esmenada, cosa que va obligar Johnson a demanar una pròrroga del Brexit, és, "en essència", la mateixa que el govern ha volgut votar aquesta tarda.

The Speaker John Bercow's ruling that debating the Withdrawal Agreement today would be "repetitive and disorderly" follows the @HouseofCommons debate on Saturday. https://t.co/MGkn2k7cpf — UK Parliament (@UKParliament) October 21, 2019

La decisió de Bercow ha causat indignació entre les files conservadores, per bé que el sentit del pronunciament de l' speaker ha sigut el que s'esperava i les reaccions han format part del xou i el relat que Downing Street vol per a les pròximes eleccions: que el Parlament s'oposa a la voluntat de la gent expressada en el referèndum del 2016, i que és defensat a capa i espasa pel premier.

Aquest dimarts, però, el govern tindrà l'oportunitat de mostrar si té els números per aprovar l'acord de divorci, quan presenti en segona lectura a la Cambra el projecte de llei de l'acord de retirada de la Unió Europea (UE).

No és la primera vegada que Bercow posa bastons a les rodes al govern en els seus plans per al Brexit. A mitjans de març, Bercow va dictaminar que el govern no podia tornar a presentar l’acord de divorci a votació per tercera vegada sense "canvis substancials". Per dues vegades anteriorment, la cambra havia refusat el pacte establert per Theresa May, l'anterior primera ministra britànica. Bercow es va acollir aleshores a precedents legals que es remunten al 1604 per emetre el veredicte.